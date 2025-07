Yamal compie 18 anni, com'era il calcio nel 2007: Kakà Pallone d'Oro e l'Italia campione del Mondo in carica

18 anni, l'età della patente, del primo voto, dell'esame di maturità. L'età in cui si diventa adulti, maggiorenni. Un traguardo importante per tutti, anche per chi come Lamine Yamal, che proprio oggi compie 18 anni, ha già vissuto vittorie ed emozioni che a volte bastano per una vita sola. Il baby fenomeno del Barcellona e della nazionale spagnola già da due anni è nel gotha del calcio mondiale, vincitore dell'Europeo con la Spagna e di (quasi) tutto con i blaugrana. La prossima stagione erediterà la maglia numero 10 di Messi, una ulteriore consacrazione per chi è destinato a entrare nella leggenda.