Valle dei Segni Wine Trail, terzo atto: segnali... dal futuro

TRAILRUNNING

Tre prove agonistiche "spalmate" su due giorni nella terza edizione di un evento che punta in alto

© Marco Gulberti Valle dei segni Wine Trail, l'evento camuno di fine stagione ha nuovamente fatto scalo a Milano nella prestigiosa location istituzionale di Regione Lombardia per presentare la terza edizione in programma l’ultimo fine settimana del mese di ottobre. Le date da cerchiare in rosso in agenda sono quelle di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27. In programma un imperdibile fine settimana di corsa in natura che mescola sapientemente sport, enogastronomia, storia e territorio. A dare vita ad un mix vincente sono le cantine, il profumo del mosto, i filari "accesi" dalle particolari tonalità cromatiche dell’autunno, il parco delle incisioni rupestri, la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e tanta passione.

© Simone Foglia

A fare gli onori di casa è stata Barbara Mazzali (Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia). Diego Invernici (Consigliere Camuno di Regione Lombardia) ha invece portato i saluti di Federica Picchi (Sottosegretario con Delega Sport e Giovani di Regione Lombardia). Con loro al tavolo dei relatori Priscilla Ziliani (Assessore allo sport comunità montana di Valle Camonica), Giuseppe Dadà (Assessore al turismo Città di Darfo Boario Terme) e Roberto Cordopatri (Retail Marketing Manager Brooks Italia).

© Maurizio Torri

Archiviati i saluti di rito, la parola è passata a Matteo Giorgi, responsabile del comitato organizzatore, che ha inquadrato la proposta sportiva di Valle dei Segni Wine Trail:

“Formato vincente non ci cambia: abbiamo predisposto 400 pettorali sulla prova lunga da 55 chilometri e 2500 metri di dislivello positivo, 800 su quella intermedia da 18 chilometri e 800 metri di salita e altrettanti sulla prova d’ingresso da otto chilometri e un dislivello contenuto di 300 metri. Cuore pulsante dell’evento sarà Darfo Boario Terme. Le due prove lunghe si svolgeranno nella giornata di sabato 26 ottobre, così da offrire ad atleti, accompagnatori e pubblico una bella serata di festa… prefestiva e senza pensieri al termine delle competizioni. Nel pomeriggio di domenica 27 sarà la volta della prova “short” da otto chilometri nel formato agonistico e in quello non competitivo. I nostri tracciati andranno a toccare una dozzina di comuni della nostra valle, dieci cantine e quattro diversi Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia”.

© Simone Foglia

Giorgi ha poi condiviso la mission a medio termine della terza edizione di un evento che ambisce ad un respiro sempre più ampio e internazionale, in grado di contribuire - anche oltreconfine, appunto - a valorizzare la Media Vallecamonica, i suoi vigneti, la sua storia e le sue tipicità:

“Il nostro obiettivo è una crescita graduale che garantisca ad ogni singolo concorrente tutte le attenzioni che si aspetta da noi e che possono fare la differenza. Lo scorso anno abbiamo avuto 1400 atleti al via, a rappresentanza di dieci differenti nazioni (850 competitivi, 400 non competitivi e 150 bambini). A poco più di un mese dall’evento abbiamo già più di 400 iscritti, ma la cosa interessante è che le nazioni rappresentate sono già salite ad una quindicina. Questo è avvenuto grazie al passaparola, ma anche alla promozione fatta su riviste di settore straniere. Il nostro obiettivo dichiarato è diventare un evento internazionale: un vero e proprio festival dello sport e dell’enogastronomia. Per centrarlo, facciamo affidamento sui nostri volontari. Il gruppo e la passione sono la nostra forza. L’entusiasmo e l’esperienza maturata sui campi gara ci hanno permesso di partire con il piede giusto. Sappiamo di avere ancora ampi margini di crescita e di miglioramento: disponiamo della voglia, della determinazione e del potenziale per farlo”.

Per ulteriori informazioni: www.valledeisegniwinetrail.it

© Maurizio Torri

DICHIARAZIONI

Barbara Mazzali (Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia)

“Valle dei Segni Wine Trail è molto più di una competizione sportiva: rappresenta un'opportunità per immergersi nelle bellezze straordinarie della Valle Camonica, un territorio che unisce storia millenaria, paesaggi incantati e una ricca tradizione enogastronomica. La Valle Camonica, nota anche per le sue incisioni rupestri patrimonio dell'UNESCO, è un luogo dove la natura e la cultura si fondono armoniosamente. Tra vigneti, uliveti e borghi storici come Bienno ed Edolo, questo evento offre ai partecipanti la possibilità di riscoprire una valle dalle mille sfaccettature, che racconta la sua lunga storia attraverso il paesaggio e le comunità locali. Valle dei Segni Wine Trail dimostra come sport e turismo possano essere strumenti potenti per far conoscere il patrimonio naturale e culturale di quest'area. La partecipazione di atleti provenienti da quindici nazioni è la prova di quanto la Valle Camonica riesca a incantare e attrarre un pubblico internazionale, non solo per la competizione sportiva, ma anche per le sue bellezze e per l’ospitalità. Ogni tappa del percorso, che si snoda tra il Lago Moro e le cantine locali, racconta la storia di un territorio che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni, ma al tempo stesso si apre con entusiasmo al mondo.

© Simone Foglia

Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutte le comunità locali, che accolgono i visitatori con il calore e la passione tipiche della gente di montagna. Sono loro, insieme all’organizzazione impeccabile dell’evento, ai volontari e agli sponsor, che rendono possibile il successo dell'evento contribuendo a valorizzare ogni angolo della valle. È grazie al loro impegno se questa manifestazione è cresciuta così tanto in pochi anni, diventando un appuntamento di rilievo per gli amanti del turismo outdoor. Il mio Assessorato continuerà a investire in progetti che, come questo, promuovano la bellezza e la ricchezza del nostro territorio, facendo leva su eventi che non solo portano beneficio economico, ma rafforzano anche il senso di comunità e l’amore per la nostra regione. La Valle Camonica è un gioiello prezioso di Regione Lombardia, e siamo orgogliosi di farlo conoscere al mondo intero attraverso lo sport e la scoperta delle sue eccellenze enogastronomiche”.

© Marco Gulberti

Federica Picchi (Sottosegretario con Delega Sport e Giovani di Regione Lombardia)

“Oggi presentiamo Valle dei Segni Wine Trail, una gara che si svolge in un territorio di straordinaria bellezza, ricco di fascino e di cultura. Un luogo dalle tradizioni millenarie diventato anche il primo sito Unesco italiano. Sono previste competizioni per atleti di alto livello e per amatori, oltre a momenti per bambini, famiglie e persone con disabilità. Lo sport non si smentisce mai: è sempre il collante delle opportunità, un momento di condivisione per tutti. In Valcamonica si respira la nostra storia che affonda le sue radici quasi 230 milioni di anni fa. I partecipanti percorrono i sentieri del parco delle incisioni rupestri, a Naquane, dove fra le immagini più ricorrenti, c’è il simbolo della rosa camuna, diventato il logo della Regione Lombardia. Un evento a che mira a valorizzare, oltre alla bellezza della Valcamonica, anche i prodotti del territorio permettendo al percorso di gara di attraversare dieci cantine. Mi accorgo infine che il miglior segno che lo sport può lasciare alla Valle dei segni è quello di creare legami tra le persone e le generazioni e di promuovere uno stile di vita sano e attivo”.