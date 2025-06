Mondiale per Club, Bayern a valanga: 10-0 sull'Auckland City al debutto

A risultato ampiamente in tasca, Kompany richiama gli scatenati Coman e Olise per Gnabry e Karl. Tra i nuovi ingressi in campo c'è pure Musiala, che prima di testa sfiora subito il gol, poi lo trova al 67' con un preciso destro che vale il 7-0. Passano pochi minuti e il talento del Bayern si fa anche un giro dal dischetto: portiere spiazzato e 8-0. All'84', addirittura la tripletta con l'errore clamoroso di Tracey che sbaglia a costruire dal basso e serve ancora Musiala, che non può proprio sbagliare. Infine, il 10-0, rappresentato dalla doppietta in sforbiciata al volo di Muller che chiude i conti. Finisce con due cifre per la squadra di Kompany, che parte nel migliore dei modi e avvisa Benfica e Boca, le altre rivali inserite nel gruppo C. Debutto da incubo, invece, per l'Auckland.