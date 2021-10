Valeria Straneo "punta" tricolore  nella Nations Cup di corsa in montagna al Val Bregaglia Trail di Chiavenna  

CORSA IN MONTAGNA

La campionessa alessandrina si mette alla prova sui sentieri della sfida per squadre nazionali di corsa in montagna in Valchiavenna.

di

STEFANO GATTI

Si corre quest'anno sulla distanza della mezza maratona un Val Bregaglia Trail "Special Edition”. Il classico appuntamento autunnale con campo base a Chiavenna - in programma l'ultimo fine settimana di ottobre - cambia per fare da scenario al primo evento di specialità dedicato alle squadre nazionali dopo due anni di sosta: quindici formazioni ed un centinaio di atleti élite da tutto il mondo torneranno a sfidarsi nella Nations Cup di corsa in montagna in Valchiavenna. Gli azzurri partono tra i favoriti per una competizione di altissimo livello, che prevede anche un debutto importante: quello di Valeria Straneo, primatista italiana di maratona. E sono ancora aperte le iscrizioni per la prova open!

Per la storica competizione di corsa in montagna lungo i percorsi tra Italia e Svizzera si tratta davvero di un'edizione unica nel suo genere. La prova ospita infatti la Nations Cup, il primo evento internazionale dedicato ai team delle nazionali a due anni dall’ultimo appuntamento ufficiale, . Chiavenna torna così protagonista della disciplina, a tre sole settimane dal successo della finale di Mountain Running World Cup dello scorso 10 ottobre (con il Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc) e questa volta nella forma di un evento particolarmente atteso dai cento atleti élite delle quindici nazionali che hanno aderito alla manifestazione sancita da WMRA (World Mountain Running Association).

Per questi campioni si tratta dell’occasione per tornare a sfidarsi e per i tecnici di vederli di nuovo all’opera dopo la lunga pausa delle competizioni dovuta alla pandemia. Tante le sfide importanti, cosiccome i debutti, tra i quali l’esordio in azzurro della primatista nazionale della maratona Valeria Straneo, bronzo mondiale in maratona a Mosca 2013 e recente protagonista dell’evento Mind Uplifter ASICS Libera la Mente Fai muovere Milano al Parco Sempione, cuore verde della città.

I quindici team nazionali sono quelli di: Italia, Canada, Danimarca, Galles, Germania, Inghilterra, Irlanda, Kenia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Scozia, Slovenia, Svizzera, Ungheria. I cento atleti che ne fanno parte (55 uomini, 45 donne) si sfideranno lungo i 19 chilometri, i 660 metri di dislivello positivo ed i 1000 di dislivello negativo della Nations Cup che prenderà il via domenica 31 ottobre da Promontogno, in Svizzera, e che percorrerà le ripide salite e le lunghe discese fino all’arrivo di Chiavenna. Un percorso tutto nuovo per il Val Bregaglia Trail che dimezza la tradizionale maratona a favore di un format di gara più veloce e tecnico m soprttutto adatto alla circostanza: in grado di assicurare selezione e spettacolo al tempo stesso.

Il team azzurro - tra i favoriti - schiera la squadra al completo. Nella formazione femminile "spicca" l’attesissimo esordio in nazionale di Valeria Straneo, la campionessa piemontese medaglia d’argento sulla maratona ai Mondiali 2013 di Mosca ed attuale primatista italiana della maratona stessa con il tempo di 2 ore, 23 minuti e 44 secondi. Occhi puntati su di lei per questo debutto internazionale nella corsa in montagna, ma molta attesa anche per Alice Gaggi, fresca del bronzo in World Cup 2021 proprio a Chiavenna, per Francesca Ghelfi (due titoli tricolori assoluti quest'anno: classic e long distance) e per la toscana Cecilia Basso. Il quartetto maschile è invece formato da Luca Merli, Marco Filosi, Lorenzo Cagnati e Daniel Pattis, quest'ultimo medaglia d'argento Under 20 a Premana 2017.

A contendere lo scettro agli italiani saranno alcuni tra i migliori mountain runners del mondo. Tra i volti noti il keniano Lengen Lolkurraru, il ceco Marek Chrascina (bronzo mondiale a Villa La Angostura 2019), l’ungherese Sandro Szabo (secondo nella World Cup 2021 dietro all’italiano Henri Aymonod) lo sloveno Timotej Bečan, i giovani talentuosi Jan Margarit (Spagna) e l’inglese Joe Dugdale, quest’ultimo campione europeo e campione mondiale Juniores 2019 (ancora in carica), lo specialista dei vertical Zak Hanna (Irlanda) ed il tedesco Abraham Filimon, protagonista in World Cup 2019 e vincitore della Grossglockner Berglauf.

Tra le donne, a dare battaglia alle azzurre ci saranno la ceca Adela Stranska (a caccia del podio dopo il quarto posto nei mondiali di Villa La Angostura 2019), la svizzera Simone Troxler, vincitrice della mitica Jungfrau Marathon 2019, la slovena Lucjia Krkoč, medagliata mondiale U20 nel 2004 e poi confermatasi "da grande" con i bronzi mondiali 2011 (classic) e 2013 (long distance) e la vittoria della World Cup 2011. Ed ancora la scozzese campionessa britannica 2021 Scout Adkin e la coppia spagnola formata da Sara Alonso e Nuria Gil, due atlete capaci di ottime prestazioni con all’attivo vittorie e presenze sul podio in alcune tra le competizioni internazionali più importanti.

Non ci sarà spazio solo per i campioni in questa edizione speciale di Val Bregaglia Trail. Sono ancora aperte (fino giovedì 28 ottobre) le iscrizioni per la gara open che va in scena sullo stesso percorso della Nations Cup ma anche quelle per la Camminata non competitiva di sette chilometri di sviluppo con partenza dalle Cascate dell’Acquafraggia.

Il Val Bregaglia trail nasce con lo scopo di dare un contributo sportivo al superamento dei confini di Stato per ritrovare il senso di comunità di una valle che la geografia ha creato unita ma che nel 960 l’imperatore Ottone ha diviso tra Italia e Svizzera. Oggi è un confine di Stato tra questi due Paesi, ma sempre meno frontiera per la gente che ci vive.