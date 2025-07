Napoli, finalmente Beukema: accordo chiuso. Visite martedì, ci sarà anche Lang

Il Napoli vuole provare a consegnare ad Antonio Conte la rosa il più possibile completa già dal primo giorno di ritiro. Con l’arrivo di Beukema e Lang si sistema la difesa e arriva uno dei due esterni che Manna vuole portare a Castel Volturno. Resteranno poi da definire il centravanti, l’altro esterno d’attacco e il secondo portiere dietro Meret. Per l’attaccante dopo aver provato più volte ad abbassare le pretese del Liverpool per Nunez senza successo, il Napoli ha deciso di virare su Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese era tra i candidati per il dopo Retegui a Bergamo, gli azzurri hanno deciso di accelerare e nella prossima settimana potrebbero chiudere per una cifra prossima ai 35 milioni. Si lavorerà poi sul portiere e il nome di Vanja Milinkovic-Savic rimane in cima alle preferenze di Conte, mentre per l’esterno si aspetteranno prima le uscite con Ngonge che non rientra più nei piani del Napoli.