Cambio tra i pali per il Milan che ha scelto Terracciano come vice-Maignan. Il portiere arriva dalla Fiorentina e prende il posto di Sportiello, pronto a tornare all'Atalanta. Le trattative sono alle battute finali, i rossoneri si sarebbero già accordati per un biennale fino al 2027 e stanno aspettando l'accordo anche tra i bergamaschi e Sportiello per ufficializzare.