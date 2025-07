Una Brooks Stralivigno dal sapore internazionale: Kovar e Hrochova dominano l'edizione 2025

A rendere ancor più speciale l’edizione 2025, la diretta streaming dell’intera manifestazione, trasmessa anche da Sport Mediaset, che ha permesso agli interessati di seguire in tempo reale lo svolgimento della gara da ogni parte del mondo. La narrazione, curata dalla voce iconica della coppia formata da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, ha arricchito l’esperienza con competenza e coinvolgimento, valorizzando ogni momento saliente del percorso e trasmettendo appieno la magia dell’evento. Numerosi i nomi di rilievo presenti al via, tra cui Daniel Antonioli, Ivana Iozzia, Lorenzo Lotti e gli atleti di casa Giulia Murada e Mattia Longa, portacolori del Livigno Team. A impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza di Aleksandr Vinokurov, leggenda del ciclismo mondiale, oro olimpico a Londra 2012, vincitore della Vuelta e di alcune delle più importanti classiche del panorama internazionale. La cronaca della gara ci riporta la vittoria di Jachym Kovar, del Mizuno Team, in campo maschile, dopo una lunga cavalcata in solitaria.