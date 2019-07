UTMB, l'UltraTrail du Mont-Blanc: tra Francia, Italia e Svizzera ecco l'endurance più ambito al mondo Sette gare per 10mila trailer provenienti da 100 Paesi e 5 continenti: appuntamento a fine agosto Facebook

16/07/2019

Tre Nazioni ospitanti, 18 Comuni coinvolti, 10mila trailer provenienti da 100 Paesi e da 5 continenti, 20mila accompagnatori, 800mila spettatori in tutto il mondo, 60 partner e fornitori di servizi, 2000 volontari e una organizzazione di professionisti capaci ed entusiasti guidati dal 2003 dalla funambolica Catherine Poletti: benvenuti al "Sommet Mondial du Ultra-Trail", ovvero l'UTMB, l'UltraTrail du MontBlanc, il vertice mondiale del trailrunning, l'appuntamento con il massiccio più imponente d'Europa giunto quest'anno alla sua 17esima edizione.



Sette gare concentrate tra il 26 agosto e il 1 settembre lungo 800 km di sentieri tra Francia, Italia e Svizzera. Sette gare perché l'UTMB è un evento che raggruppa 3 prove di ultra endurance (UTMB, TDS, CCC), due di media distanza (OCC, MCC), una per i giovani (YCC) e una in squadre (PTL). Gare che animano i 18 comuni delle tre Nazioni che gravitano appunto intorno al Monte Bianco, in un grande evento di sport che è divenuto dal 2003 ad oggi sinonimo di condivisione e comunione tra i popoli.

LE SETTE PROVE Sette gare per tutti gli appassionati (i fortunati trailer che dopo aver collezionato i punti Itra sufficienti per accedere alla preiscrizione sono stati poi sorteggiati, potendo così finalizzare una iscrizione ad eventi perennemente in over-booking, visto che solo quest'anno sono arrivate oltre 26mila richieste per 10mila posti) così articolate.



UTMB, LA MITICA CORSA

Da Chamonix a Chamonix 17° edizione, 171 km - 10 000 m D+

• in semi autonomia

• partenza da Chamonix venerdì 30 agosto 18:00

• aperta a 2300 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 46:30

• tempo indicativo dei primi: 21:00

• gara «Series Bonus» del circuito dell’UTWT



CCC, LA PORTA D’INGRESSO AL MONDO DEL TRAIL

Courmayeur-Champex-Chamonix - 14° edizione, 101 km - 6 100 m D+

• in semi autonomia

• partenza da Courmayeur venerdì 30 agosto 9 :00

• aperta a 1 900 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 26:30

• tempo indicativo dei primi: 10:30

• gara «Series» del circuito dell’UTWT



TDS, L’ALTERNATIVA SELVAGGIA

Sur les Traces des Ducs de Savoie – 11° edizione, 145 km – 9 100 m D+

• in semi autonomia

• partenza da Courmayeur mercoledì 28 agosto 4 :00

• aperta a 1 600 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 42:00

• tempo indicativo dei primi: 19:00

• gara «Pro» del circuito dell’UTWT

OCC, LA SORELLINA SVIZZERA

Orsières-Champex-Chamonix - 6° edizione, 56 km - 3 500 m D+ - 2 Paesi

• in semi autonomia

• partenza da Orsières giovedì 29 agosto 8 :15

• aperta a 1 200 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 14:30

• tempo indicativo dei primi: 05:30



PTL, LA PETITE TROTTE À LÉON

• 12° edizione

• 300 km – 25 000 m D+

• 30 colli da superare 3 paesi attraversati

• in totale autonomia

• partenza Chamonix lunedì 26 agosto 08:00



MCC, UNA GARA FESTOSA

Dedicata ai volontari, residenti e partners, 2° edizione, 40 km - 2300m D+ - 2 paesi

• Partenza a Martigny-Combe (CH)

• lunedì 26 agosto 10:00

• in semi autonomia

• aperta a 1 000 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 10:00

• tempo indicativo dei primi: 03:30



YCC, YOUTH CHAMONIX COURMAYEUR

15/8/4km - 1000/600/200m D+

• partenza Courmayeur mercoledì 28 agosto 10 :00

• in totale autonomia

• aperta a 300 concorrenti

• tempo massimo di corsa: 4:00

• riservata ai ragazzi nati tra 2005 e 1997

• La YCC fa parte del Young Trail Challenge



E PER I PIU' PICCOLI L'OTTAVA FATICA: MINI-UTMB® DAI 3 AI 14 ANNI

• Champex, Trient, Chamonix, les Contamines, Courmayeur

• Mercoledì 28 agosto, venerdì 30 agosto e sabato 31 agosto

• 1000 bambini accompagnati dai loro genitori

• iscrizioni gratuite





I CONCORRENTI La gara con il maggior numero di donne partecipanti è ancora l’OCC con il 33% di presenze femminili (vs 25% nel 2018), seguita dalla MCC (26%), la CCC® (20%), la TDS® (16%) e l’UTMB® (11%). Tra le élite, le donne rappresentano il 30% degli iscritti. Il trailer più anziano, iscritto alla OCC, è nato nel 1940. La donna con più anni è iscritta alla TDS ed è nata nel 1947. I corridore più giovane è invece del 2005. Cento, come si diceva, i Paesi rappresentati.



LE 20 DELEGAZIONI MEGLIO RAPPRESENTATE

• Francia 4104 corridori

• Spagna 892 corridori

• Italia 695 corridori

• UK 545 corridori

• Cina 397 corridori

• Giappone 317 corridori

• Svizzera 332 corridori

• USA 263 corridori

• Polonia 253 corridori

• Belgio 234 corridori

• Hong Kong 212 corridori

• Portogallo 170 corridori

• Germania 140 corridori

• Argentina 116 corridori

• Svezia 99 corridori

• Brasile 93 corridori

• Canada 83 corridori

• Australia 73 corridori

• Finlandia 63 corridori

• Thailandia 62 corridori



