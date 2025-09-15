UTMB e Strava, insieme per l'evoluzione: élite e donne in crescita

Il futuro della corsa in natura corre su sentieri in discesa ma lo sguardo è costantemente rivolto verso l'alto, verso nuovi orizzonti e all'insegna di un ampliamento dei suoi praticanti (sia alla base che al suo vertice), con numeri addirittura sorprendenti in termini di inclusione: UTMB World Series e Strava hanno recentemente annunciato oggi una collaborazione globale e presentato uno studio congiunto sull’evoluzione della pratica del trailrunning. Il patto stretto dal circuito internazionale di riferimento per il trailrunning con la popolare piattaforma digitale dedicata agli sportivi nasce dalla volontà condivisa da entrambe le realtà di supportare al meglio la comunità del trail, proponendo esperienze innovative, immersive e guidate dalla partecipazione attiva della comunità stessa. I punti chiave della collaborazione sono ben delineate e identificati.