Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Running
TRAILRUNNING

UTMB e Strava, insieme per l'evoluzione: élite e donne in crescita

Spunti interessanti a livello di partecipazione e inclusione da uno studio congiunto di recentissima pubblicazione

di Stefano Gatti
15 Set 2025 - 11:17
© UTMB Mont-Blanc Press Office

© UTMB Mont-Blanc Press Office

Il futuro della corsa in natura corre su sentieri in discesa ma lo sguardo è costantemente rivolto verso l'alto, verso nuovi orizzonti e all'insegna di un ampliamento dei suoi praticanti (sia alla base che al suo vertice), con numeri addirittura sorprendenti in termini di inclusione: UTMB World Series e Strava hanno recentemente annunciato oggi una collaborazione globale e presentato uno studio congiunto sull’evoluzione della pratica del trailrunning. Il patto stretto dal circuito internazionale di riferimento per il trailrunning con la popolare piattaforma digitale dedicata agli sportivi nasce dalla volontà condivisa da entrambe le realtà di supportare al meglio la comunità del trail, proponendo esperienze innovative, immersive e guidate dalla partecipazione attiva della comunità stessa. I punti chiave della collaborazione sono ben delineate e identificati.

UTMB WORLD SERIES SU STRAVA

UTMB World Series Majors e Finals avranno maggiore visibilità su Strava, in particolare attraverso i Club, veri e propri spazi di riferimento che permetteranno agli utenti di condividere i propri allenamenti, accedere a consigli sulla corsa e trovare ispirazione dalla community.

SEGMENTI STRAVA INTEGRATI NELLA COPERTURA LIVE 

I segmenti più iconici di Strava saranno inclusi nelle dirette UTMB World Series Majors e Finals, così come sul sito web ufficiale. Questa innovazione avvicina ulteriormente la gara sia agli appassionati che agli atleti, grazie a confronti di performance in tempo reale, sfide sui segmenti e un’interazione più coinvolgente con il percorso.

© UTMB Mont-Blanc Press Office

© UTMB Mont-Blanc Press Office

STUDIO CONGIUNTO SULL'EVOLUZIONE DEL TRAILRUNNING

Le due realtà hanno collaborato a un’analisi dei dati, che rileva le principali tendenze degli ultimi anni, dagli allenamenti alle competizioni, mettendo in luce la crescita della partecipazione, la riduzione delle barriere di accesso e l’aumento dell’accessibilità nel mondo del trailrunning. I dati principali sono riportati di seguito.

“Al centro di questa collaborazione c’è il nostro impegno a offrire agli atleti la migliore esperienza possibile. Che si tratti di prepararsi per il primo 20K o di inseguire un podio alle Finali, spesso gli atleti cercano - e trovano - le stesse cose su Strava e durante gli eventi del circuito UTMB World Series: una comunità con cui condividere, dati chiave per comprendere le proprie performance e percorsi di riferimento per esplorare nuovi orizzonti. Insieme a Strava, sosteniamo lo sviluppo di un ecosistema del trailrunning ancora più stimolante e inclusivo”. (Antoine Aubour - Direttore Brand, Comunicazione e Marketing UTMB Group)

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

DALL'ALLENAMENTO ALLA COMPETIZIONE: UN'ANALISI SULL'EVOLUZIONE DEL TRAILRUNNING

In seguito all’HOKA UTMB Mont-Blanc di fine agosto, il circuito UTMB World Series e Strava hanno collaborato alla realizzazione di uno studio congiunto che offre uno sguardo inedito sull’evoluzione del trailrunning a livello globale. Sono emerse alcune evidenze.  

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

PARTECIPAZIONE IN FORTE CRESCITA

Secondo gli ultimi dati Strava, nel primo semestre di quest’anno il numero di corridori che hanno caricato uscite di trailrunning è raddoppiato rispetto allo stesso periodo di tre anni fa. Analogamente, la partecipazione alle gare UTMB Index è stata 2,4 volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2022, con oltre 800mila partenze in gara in soli sei mesi! Questo dato evidenzia la rapida crescita della disciplina e il suo crescente richiamo, soprattutto tra i nuovi appassionati: il 42% di questi corridori partecipavano alla loro prima gara di trail.

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

SEMPRE PIÙ DONNE SUI SENTIERI

Secondo i più recenti dati delle gare UTMB Index, nella prima metà di quest’anno il numero di donne partecipanti alle competizioni di trailrunning è cresciuto di 2,6 volte rispetto allo stesso periodo di tre anni fa. A livello globale, la presenza femminile è particolarmente significativa soprattutto nei formati più brevi, dove in Oceania e Africa le donne rappresentano oltre il 50% dei partecipanti nel 2024. In Europa, si registra il maggior numero di donne in gara, con oltre 160mila partecipanti alle gare UTMB Index nella prima metà del 2025. Analizzando la crescita della partecipazione su Strava, emerge un aumento particolarmente marcato tra le giovani generazioni: nella prima metà di quest’anno, rispetto allo stesso periodo di tre anni fa, il numero di donne della Gen Z che hanno caricato uscite di trail running è cresciuto di 6,5 volte.

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

UNA PRATICA FONDATA SULLA COMUNITÀ

Globalmente, la percentuale di corridori iscritti a un Club Strava è cresciuta del 31% rispetto al periodo pre-pandemia del 2019, con l’incremento più significativo osservato tra i boomer. Inoltre, le uscite di trailrunning in gruppo sono cresciute del 20% rispetto a tre anni fa, con i boomer ancora una volta in testa come generazione più incline a correre in compagnia. Negli eventi del circuito UTMB® World Series, il 91% dei partecipanti proviene dallo stesso continente in cui si svolge l’evento, mentre il 73% arriva dal paese ospitante o da nazioni limitrofe, sottolineando forti legami regionali. Più della metà dei corridori partecipa accompagnato ad amici o familiari, trasformando ogni weekend di gara in un’esperienza condivisa che va oltre la competizione. 

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

IL TRAILRUNNING È SEMPRE PIÙ ACCESSIBILE 

Sebbene il trailrunning venga spesso associato a gare di ultra-endurance, i dati rivelano una realtà più ampia e inclusiva. Nelle gare UTMB Index, circa due partecipanti su tre corrono distanze pari o inferiori alla maratona, mentre uno su tre affronta distanze superiori ai 50 km e appena l’1% si misura con i leggendari 100M. La distanza più popolare resta quella compresa tra la mezza maratona e la maratona, con quasi il 50% delle partecipazioni. Questi dati rispecchiano quanto osservato anche da Strava, dove la distanza media di un'uscita trail è di 9,7 chilometri con un dislivello positivo di 213 metri - numeri che dimostrano come il trailrunning sia uno sport accessibile a tutti i livelli.  

© UTMB World Series Press Office

© UTMB World Series Press Office

GLI ÉLITE IN COSTANTE AUMENTO

Il trailrunning sta diventando sempre più competitivo e professionale. La partecipazione è in aumento non solo a livello generale: negli ultimi cinque anni, il numero di atleti élite è cresciuto del 19% tra le donne e dell’11% tra gli uomini. Chi desidera entrare nella community del trailrunning può unirsi a Strava oppure iscriversi alla sua prima gara e scoprire il circuito UTMB World Series.

© UTMB Mont-Blanc Press Office

© UTMB Mont-Blanc Press Office

UTMB WORLD SERIES

UTMB World Series è il circuito di trailrunning che riunisce i migliori atleti della disciplina e gli appassionati di trail, nell'ambito dei più prestigiosi eventi internazionali che si svolgono in alcuni dei luoghi più belli del pianeta. Il circuito UTMB World Series affonda le sue radici nella passione per la montagna e nel rispetto per l'ambiente, e offre agli appassionati di trail la possibilità di vivere l'avventura dell'UTMB in tutto il mondo, partecipando ad eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e Americhe. Partecipando alle gare del circuito, tutti i corridori avranno la possibilità di iniziare il loro personale percorso verso l'HOKA UTMB Mont-Blanc, che ospita le prestigiose finale delle UTMB World Series. Nato nel maggio 2021 dalla collaborazione tra UTMB Group e The IRONMAN Group, il circuito UTMB World Series riunisce 50 eventi in 28 Paesi. Per maggiori informazioni: https://utmb.world/it.

STRAVA

Strava è l’app di riferimento per gli sportivi. Con oltre 150 milioni di atleti in più di 185 paesi, Strava è molto più di un semplice strumento per monitorare gli allenamenti: è il luogo dove le persone fanno progressi insieme, creando nuove abitudini o raggiungendo nuovi record personali. Qualunque sia il tuo sport o il modo in cui lo registri, Strava ti accompagna. Trova il tuo gruppo, raggiungi i tuoi obiettivi e valorizza ogni tuo sforzo. Inizia oggi il tuo viaggio con Strava. Unisciti al Club Strava o segui Strava su Instagram, X, Facebook, YouTube e LinkedIn. Scopri di più su www.strava.com

© UTMB Mont-Blanc Press Office

© UTMB Mont-Blanc Press Office

trailrunning
utmb world series
utmb
insieme
evoluzione
elite
donne
crescita

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi contenuti

XTERRA Dolomiti di Brenta Trail: panorami mozzafiato e... respiro internazionale

Stefano Gatti

UTMB e Strava, insieme per l'evoluzione: élite e donne in crescita

Stefano Gatti

Grigne Skymarathon: conto alla rovescia per il classico di fine estate

Stefano Gatti

Riaccendete i... motori: Monza21 e F1RE, all'inseguimento della passione

Stefano Gatti

Borno-Monte Altissimo: scudetto tricolore con riflessi iridati

Stefano Gatti

La Corsa dei 5 Laghi: strada e trail per un weekend da adrenalina pura

Stefano Gatti

Frasassi Skyrace: Forconi e Farneti, fuga per la vittoria

Stefano Gatti

International Rosetta Skyrace: esame di maturità superato a pieni voti

Stefano Gatti

XTERRA Dolomiti di Brenta Trail: panorami mozzafiato e... respiro internazionale

Stefano Gatti
Notizie del giorno
Vedi tutti
13:36
Matilda Ferrari, giovane promessa del pattinaggio, investita e uccisa sulle strisce pedonali
13:25
Unimatic x Tutto Bene: l'orologio edizione limitata
13:24
Sarri: "Derby partita più difficile della mia carriera". Per Rovella e Castellanos stop "non gravi"
Juve, ora la Champions
13:24
Juve, ora la Champions
13:15
Salernitana, interesse per José Machin