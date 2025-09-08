Rosetta Skyrace new look: Beltrami e Conti, vittoria con vista Mondiali

Il team organizzatore di Sport Race Valtellina ha modificato il tracciato della prova principe con un innesto da cinque chilometri di sviluppo lineare e trecento metri di dislivello. A seguito della modifica i corridori del cielo si sono messi alla prova lungo un anello da 27 chilometri e 2100 metri di dislivello. Pronti via e il bergamasco Lorenzo Rota Martir ha provato a fare l’andatura. Il talentuoso atleta del team SCARPA era quasi riuscito nel proprio intento, ma negli ultimi chilometri ha dovuto fare i conti con il rientro di un arrembante Lorenzo Beltrami.