ATLETICA

Duplantis oltre l'impossibile con un nuovo record del mondo nell'asta con 6,30

L'extraterrestre saltatore svedese conquista il terzo titolo iridato consecutivo con il quattordicesimo primato mondiale di seguito

di Redazione Sprintnews
15 Set 2025 - 16:43
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Armand Duplantis conquista con la misura di 6,30 metri il suo terzo titolo mondiale nel salto con l’asta maschile dei campionati di Tokyo, che gli vale anche il quattordicesimo primato mondiale consecutivo, dopo i successi di Eugene 2022 con il record del mondo di allora di 6.22m e di Budapest 2023 con 6.10m, al termine di una gara come sempre dominata senza alcun problema grazie a soli altri cinque tentativi riusciti sempre alla prima di 5.55, 5.85, 5.95, 6.00 e 6.10, per poi fare l'ennesima magia alla terza prova davanti allo stadio in totale silenzio nell'attesa dell'impresa.

Bellissima la gara a prescindere dal risultato finale quasi scontato in termine di assegnazione della medaglia d'oro, con al secondo posto il greco Emmanouil Karalis con 6,00 metri superati, ma ancora una volta l'unico in grado di mettere un minimo di pressione al fenomeno svedese, provando addirittura una prova a 6,20 metri falliti non di tantissimo che sarebbe stato il suo personale migliorato di 12 centimetri, ma ottimo anche l'australiano Kurtis Marshall terzo con 5,95 grazie a un numero minori di errori dello statunitense Sam Kendricks alla fine quarto.

© Getty Images

© Getty Images

duplantis
record del mondo
asta
mondiali
tokyo

