Furlani in finale nel lungo mondiale di Tokyo con 8,07

"Sono arrivato a questo appuntamento in condizioni precarie per una serie di problemi che hanno rallentato la mia preparazione da maggio in avanti dopo aver debuttato bene nella prima gara della Diamond League. Oggi ho toccato nettamente il primo ostacolo, provando poi a riprendere la giusta ritmica ma non sono riuscito e oltretutto, dopo il terzo ostacolo ho anche sentito molto male al piede per cui ho ritenuto meglio fermarmi per non peggiorare la situazione. Mi spiace molto, non sono uno che si ferma e non finisce una gara e questi erano anche i mondiali".