Costa e Ghelfi tricolori Mountain Classic, Ferrari e Stupiggia nella U20

La corsa in montagna tricolore ha celebrato i suoi campioni il primo fine settimana di settembre nell'appuntamento di Borno Monte Altissimo che - con l'assegnazione dei titoli Mountain Classic - ha completato la rassegna tricolore aperta alla fine di luglio dalla specialità Uphill (sola salita) nella prestigiosa cornice del Giir di Mont di Premana. È stata una giornata di grande sport, in una cornice perfetta come quella di Borno. Gare spettacolari ed emozionanti hanno decretato i campioni Italiani Mountain Classic 2025: Isacco Costa e Francesca Ghelfi. Da applausi la prova di Licia Ferrari nella gara per il titolo Under 20 femminile, mentre tra i pari età al maschile trionfa Marco Stupiggia. Titoli Under23 per Simone Giolitti al maschile e per Anna Hofer al femminile. Per Ghelfi si tratta del secondo scudetto tricolore nel giro di poco più di un mese e dal titolo di sola salita conquistato al Giir Uphill, dove il titolo maschile era stato invece conquistato da Andrea Elia di La Recastello Radici Group. Doppio scudetto (U20) anche per Licia Ferrari, mentre il titolo tricolore uphill maschile era andato a Stefano Perardi (Sport Project VCO). Tra gli Under 21 invece a Premana ad imporsi erano stati Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno) e Simone Giolitti che poi ha fatto il bis Classic a Borno.Tutti i neocampioni tricolori fanno parte della selezione azzurra per (quarantacinque elementi, 23 uomini e 22 donne) che si appresta ad affrontare che a fine mese vola a Canfranc (sui Pirenei Spagnoli) per il classico appuntamento che vale una stagione con Mondiali di Trail e Mountain Running in calendario da giovedì 25 a domenica 28 settembre.