UTMB: da Ornati alla Turini, da Reiterer alla Zuccollo, gli italiani protagonisti sul Monte Bianco

Giulio Ornati tredicesimo nella UTMB: questo il miglior piazzamento italiano nella gara regina del trail running mondiale. Un buon piazzamento per il 34enne del Lago D'Orta che già vantava un nono posto sul traguardo di Chamonix, frutto quest'anno di una gara costante, volitiva, grintosa, chiusa in 23h 45 minuti (171 km e 10mila metri di dislivello positivo). Ma se nella gara top - visto il forfait di Franco Collè, impegnato nel Tor des Geants tra due settimane, e i ritiri in gara di Oliviero Bosatelli e Francesca Canepa - non sono arrivate altre prestazioni da top20, è nella TDS ("Sur les Traces des Ducs de Savoie", 145 km e 9100 metri di dislivello da Courmayeur a Chamonix passando per l'Alta Savoia) e nella CCC (la Courmayeur-Champex-Chamonix, 101 km e 6100 metri di dislivello positivo) che l'Italia ha registrato altre ottime prestazioni, singole e di "gruppo".