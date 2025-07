Wimbledon, Vagnozzi: "Sinner in crescita, fiduciosi per finale con Alcaraz"

"La finale di Wimbledon è la partita che tutti sognano di giocare. E' sicuramente una bellissima sensazione". Lo ha detto a SuperTennis Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, che domenica contenderà a Carlos Alcaraz il titolo a Wimbledon "Noi abbiamo passato facilmente i primi turni, poi c'è stata una partita molto complicata con Grigor, e in quell'occasione siamo stati fortunati, questo lo sappiamo, perché Jannik non era al 100% - ha aggiunto - però è stato bravo a cambiare un po' l'inerzia del torneo. Dopo la partita è salito ancora di livello con Shelton, con Novak ha fatto una bellissima partita, quindi siamo fiduciosi di poterne fare un'altra domenica". Alcaraz, prosegue, "arriva con tanta fiducia, con tante partite vinte consecutive. Ma Jannik ne ha vinte tante anche lui nell'ultimo periodo, quindi speriamo sia una bellissima partita. I miglioramenti ci sono stati, sta crescendo col servizio, nelle ultime due partite ha servito molto bene. Sarà cruciale domenica servire bene, prendere in mano il gioco e avere dei punti gratuiti col servizio".