UTLAC Lake Como Ultra Trail: la terza edizione è "Rock"

TRAILRUNNING

Nuovo main sponsor e programmi a lungo termine per l'evento lecchese che arricchisce ancora la propria proposta

© Sterfano Jeantet Nato nel 2019, UTLAC Lake Como Ultra Trail bussa alle porte della primavera e si prepara a movimentarne la fase centrale con una terza edizione dal programma di gare alquanto ricco e vario, in grado di incontrare gusti e ambizioni dei trailrunners più intraprendenti. L’evento lecchese per nascita e lariano per scenario generale scatta mercoledì 8 maggio e taglia il traguardo domenica 12. Cinque giorni di passione sportiva ma non solo per l’evento che ha per teatro d’operazioni il Lago di Como ed è una realtà affermata che non si limita più (si fa per dire) al giro completo del Lario per un totale di 250 chilometri (oltre dodicimila metri D+) da “chiudere” nel tempo massimo di novanta ore (tre giorni… e tre quarti) e invece rilancia la gettonata distanza "entry level" da 30 chilometri e quasi duemila metri di dislivello positivo (anche in questo caso si fa per dire), caratterizzata dallo scenografico trasporto via battello degli atleti sulla linea di partenza di Bellagio. Last but not least, l’inedita prova sulla distanza dei 60 chilometri (prossima ai 3600 metri D+) che parte da Como e che raggiunge Lecco (campo base, traguardo ma soprattutto cuore pulsante dell’intero evento) ricalcando gli stessi sentieri della 250KM (più precisamente i suoi ultimi sessanta) cavalcando da ovest ad est le montagne del Triangolo Lariano per quello che si annuncia un derby tra le due città capoluogo del territorio lariano, oggigiorno separate da un’accesissima rivalità in campo calcistico ma accomunate dal connubio vincente lago-montagna, per il quale Como e Lecco sono note ben al di fuori dei confini nazionali.

© Sterfano Jeantet

Una novità, quella della prova intermedia, che ha anche il compito di colmare (almeno in parte) lo spazio lasciato libero dalla bellissima prova sky” di UTLAC: il Gran Trail delle Grigne. Per la sorpresa degli stessi organizzatori, la nuova 60KM è prossima al sold-out pettorali. Un successo che conferma un trend di crescita che - negli ultimi due anni - ha visto il parco partenti di UTLAC crescere da centocinquanta ad una stima di settecento unità circa: più di quattro volte tanto.

© UTLAC Ufficio Stampa

Prospettive importanti insomma, ulteriormente puntellate dall’accordo di partnership siglato tra il noto brand d’abbigliamento outdoor Rock Experience® e UTLAC Lake Como Ultra Trail. Il Lago di Como, lo sport, il territorio e la sostenibilità sono i quattro pilastri di un patto di collaborazione che ha l’ambiziosa missione di dare vita ad un evento sportivo in grado di valorizzare come certamente merita il territorio che circonda e ospita uno dei bacini d’acqua dolce di maggior richiamo turistico e suggestione del pianeta, ma anche il suo contesto sociale, architettonico ed economico-imprenditoriale.

© Rock Experience

“Questo nuovo accordo unirà per i prossimi tre anni un’azienda in forte espansione e che condivide con l’organizzazione di UTLAC la sensibilità e l’attenzione per la montagna e la passione per lo sport. Come marchio siamo nati a Lecco undici anni orsono. Abbiamo potuto vivere di persona - sia come praticanti e poi come azienda - lo sviluppo di tante attività outdoor negli ultimi dieci anni e per questa nuova avventura il nostro impegno sarà quello di sostenere l’evento su vari livelli: UTLAC è nel calendario di atleti molto forti, anche stranieri, noi siamo un’azienda impegnata sui mercati internazionali ma fortemente legata al territorio e alla sua valorizzazione nelle varie attività marketing portiamo avanti. Questa collaborazione rappresenta per noi una nuova opportunità. Uniamo le forze con UTLAC per avvicinare l'evento alle esigenze del mondo degli eventi dell'endurance trail internazionale e per far conoscere e fornire attrezzature professionali ai suoi praticanti". (Michele Frigerio - CEO Rock Experience)

© Sterfano Jeantet

Per concludere, alcune informazioni di servizio riguardanti le informazioni generali sull’evento UTLAC, la campagna iscrizioni in pieno svolgimento (con la raccomandazione di… finalizzare al più presto la caccia al pettorale) e la fiche tecnica delle tre gare in programma - lo ricordiamo - nella seconda settimana di maggio. Una prova endurance ad anello (e che anello, 250 chilometri!) a animare per quattro giorni le montagne che “contengono” lo specchio d’acqua che si incunea verso l’attacco di Valtellina e Valchiavenna, due invece in linea: da Como a Lecco la 60KM a cavallo delle due province, da Bellagio a Lecco la 30KM tutta compresa nel ramo orientale del Lario.

© Sterfano Jeantet

UTLAC 250

254,000 chilometri

12430 metri D+

100M (UTMB Index)

6 ITRA Points

UTLAC 60

64,600 chilometri

3580 metri D+

100K (UTMB Index)

3 ITRA Points

UTLAC 30

31,590 chilometri

1872 metri D+

50K (UTMB Index)

2 ITRA Points

ISCRIZIONI WEDOSPORT: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizioni.cfm

PAGINA WEB UTLAC : https://www.utlactrail.com/