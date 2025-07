Sinner si sblocca a Wimbledon: "Ritrovare fiducia nei miei colpi è stato fondamentale"

"Sono molto contento di essere tornato qui, giocare contro un italiano per noi è una sfortuna, perché uno dei due deve perdere- spiega Sinner dopo la sfida -. L'atmosfera è come sempre bellissima, anche se fa molto caldo e non ho mai visto un tempo simile a Londra. Il Roland Garros è archiviato anche perché questo è un nuovo torneo con nuove sfide. Chi non ama giocare qui, non lo capisco, perché non so dove puoi trovare emozioni simili se non qui".