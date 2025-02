UTLAC 2025: miglioramenti sulla 60km e una nuova distanza ad alta accessibilità

Il via è “comodamente” fissato alle nove del mattino di sabato 10 maggio 2025, il tempo massimo per chiudere l’anello di gara è alle due del pomeriggio (cinque 5 ore). giusto in tempo per tifare l’arrivo dei primi atleti della 60 chilometri! Una gara d’inizio stagione, nella quale i più allenati potranno spingere sull’acceleratore. Per tutti gli altri, una buona tappa di avvicinamento alla diStanza doppia della locandina UTLAC o anche “solo” un prezioso test in modalità “competition” per le gare della parte finale della primavera e per l’inizio dell’estate!