Ultra Skymarathon, "mezza" e short: rendez-vous in Sardegna con Villacidro SkyRace

Campagna iscrizioni al via per il secondo appuntamento di Coppa Italia FISky la prima domenica di maggio nella cittadina sarda

© Mattia Pittau Tra gli stereotipi e la realtà c’è di mezzo il mare: il Mar Tirreno in questo caso. Sì perché Villacidro SkyRace mette in scena anche quest’anno un evento di skyrunning con tutti i crismi sulle montagna aspre e selvagge del sudovest della Sardegna. Per la sesta edizione dell’evento, in programma domenica 7 maggio, gli organizzatori di Margiani Team ASD puntano forte sulla classica distanza della mezza maratona... abbondante (valida come seconda tappa di Coppa Italia FISky) e sulla Linas Ultra Skymarathon da 58 chilometri e 5200 metri di dislivello positivo ed hanno completato il programma con una prova short che strizza l’occhio ai neofiti della disciplina ma soprattutto scalda i muscoli e i sentieri per le due prove maggiori. La campagna iscrizioni decolla martedì 31 gennaio sulla piattaforma Wedosport e prevede tariffa scontata per un intero mese, fino al termine di febbraio.

© Ettore Cavalli

La Sardegna che non ti aspetti: è proprio il caso di dirlo! Villacidro SkyRace è davvero una gara che permette di esplorare un angolo dell’isola poco conosciuto e ancor meno gettonato dal punto di vista dei grandi flussi turistici, ma non per questo meno suggestivo ed anzi ricco di sorprese. La bellezza della Sardegna si spinge infatti ben più lontano dei soliti stereotipi, a partire da spiagge, buona cucina, locations all’insegna del glamour e dell’esclusività. L’entroterra dell’isola permette infatti di andare alla scoperta di una natura ancora selvaggia e per buona parte incontaminata, fatta di montagne, scenografiche dorsali dove la corsa a fil di cielo può esprimersi in tutta la sua spettacolarità. Tra fiumi e cascate, salti di roccia e sentieri dove la fauna selvatica trova il proprio habitat. È proprio in questo scenario, facendolo però in punta di piedi, che il domenica 7 maggio si avventureranno gli atleti a via dele tre prove di Villacidro Skyrace.

La kermesse sarda che ha per partenza e arrivo la cittadina che sorge una cinquantina di chilometri a nord-ovest di Cagliari è organizzata da Margiani Team ASD insieme alla comunità locale e con il fondamentale contributo di oltre duecento volontari. Seconda delle dieci tappe del circuito Crazy Skyrunning Italy Cup che scatta solo sei giorni prima con il Trofeo Dario&Willy di Valmadrera (Lecco) nella classica data del Primo Maggio, l’evento VSR è supportato per il terzo anno consecutivo da La Sportiva.

© Stefano Gervasoni

Margiani Team ASD ha scelto di concentrare nell’arco di una sola giornata (domenica 7 maggio 2023) il programma di gara di Villacidro SkyRace. La prova-clou è naturalmente la Linas Ultra Skymarathon da 58 chilometri e ben 5200 metri di dislivello positivo che nel 2022 ha visto il trionfo di Franco Collé e di Valentina Michielli, ha una dotazione di tre punti Itra ed è qualificante per UTMB (categoria 100K). Non è da meno, in termini di fascino e di impegno richiesto la più breve ma più concentrata prova sulla distanza della mezza maratona. Stiamo parlando della Villacidro SkyRace... propriamente detta. L’originale, potremmo dire, quella che gli atleti sardi definiscono “la" gara per antonomasia. Vinta lo scorso anno da Daniele Meneghel e da Giuditta Turini, è proprio la prova da 21 chilometri e ottocento metri (1915 metri D+) quella scelta da FISky come seconda tappa di Coppa Italia e qualificante per la categoria 20K di UTMB.

Come detto sopra, tra le novità della della sesta edizione dell’evento VSR, l’ingresso nel palinsesto eventi di Villacidro Short Trail competitiva sulla distanza di sette chilometri e 390 metri di dislivello positivo. Una sorta di antipasto alle due sorelle maggiori che vuole soprattutto essere un incentivo a mettersi alla prova per chi intende avvicinarsi alle gare di corsa sui sentieri.

Per informazioni: https://www.villacidroskyrace.it/