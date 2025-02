Ubiale Mountain Run: Arrigoni e Rusconi senza rivali nella prima del circuito 4 Croci

Al grido di “La corsa non è tanto questione di gambe ma di cuore e testa”, motto del neonato circuito Le 4 Croci by SAEP srl gli iscritti alla terza edizione di Ubiale Mountain Run Solidarity a Ubiale (in provincia di Bergamo) si sono lanciati all’attacco dei sentieri e dei diciannove chilometri (per 1200 metri di dislivello positivo) della prima tappa del neonato circuito by SAEP srl promosso da ASD Pegarun e dal suo appassionatissimo presidente Giorgio Pesenti. Sfogati muscoli, polmoni e appunto testa sui sentieri delle prime elevazioni della Val Brambana, all’arrivo i partecipanti hanno decretato il successo dell’evento, complimentandosi con le associazioni di Ubiale e con il team giallorossonero Pegarun per la scelta del tracciato e per la sua gestione nel corso della prova e della traccia-gara, disegnata per accontentare tutti con tratti ad elevato contenuto tecnico alternati a settori dall’anima cento per cento trail. A completare (o meglio integrare) la prova clou anche il mini vertical cronometrato… a parte sul Monte Ubione (metri 895) che ha aggiunto incertezza e sostanza alla gara, concedendo anche a chi - in questa primissima fase della stagione - non ha ancora la distanza completa nelle gambe la chance di concentrarsi nel suo cuore vertical, provando a dare tutto e fare la differenza nel tratto più ripido e adrenalinico dell'itinerario.