Napoli, agente Miretti: "L'interesse degli azzurri è vero, avviati discorsi con la Juve"

“L’interesse del Napoli per Miretti è vero, Juve e Napoli hanno iniziato a parlarsi. Il giocatore aspetta che venga presa una decisione“. Così l'agente del centrocampista, Giovanni Branchini, conferma a Sky che il club azzurro vuole il suo assistito, di ritorno in bianconero dal prestito al Genoa. "Lui gioca nella Juventus da quando ha 9 anni, il 3 di agosto ne compie 22. Ha 100 partite in Serie A, 75 nella Juve e ora aspetta che venga presa una decisione che, dal nostro punto di vista, ci vede privilegiati perché essere contesi da Juventus e Napoli oggi è qualcosa che per un atleta anche meritevole come Fabio è già un bellissimo risultato".