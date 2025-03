Tutti in pista: Run For Life, la compagnia dell'anello

Alla fine dello scorso mese di agosto Lando Norris staccò al volante della McLaren-Mercedes la pole position del Gran Premio d’Italia di Formula Uno completando in un minuto, 19 secondi e 327 millesimi i 5800 metri del giro di pista dell’Autodromo Nazionale di Monza. Poco più di sei mesi dopo (domenica 9 marzo) noi ne abbiamo impiegati grossomodo… ventotto per fare altrettanto nella nona edizione di Run For Life! Certo, viaggiando "a tutta velocità" verso il traguardo dei sessantuno anni e la potenza del “motore” è quella che è, vale a dire limitata. Nel corso dell’inverno ho pure dovuto osservare una inopportuna sosta ai box (meglio non dilungarsi qui sul perché, verrà il momento) ma per fortuna il “treno” di Brooks Hyperion Elite 3 ai miei piedi ha fatto fino in fondo il suo dovere, portandomi tutto intero alla fine del giro nel tempo che - all’indomani della pole di cui sopra - Charles Leclerc ha impiegato per coprire poco più di un terzo dei settantaquattro minuti necessari al ferrarista per vincere per la seconda volta il Gran Premio al volante della Ferrari.