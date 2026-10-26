Giudice Sportivo, due giornate di squalifica ad Allegri: "Espressioni gravemente irrispettose". Il Napoli farà ricorso

E' costato due giornate di squalifica a Massimiliano Allegri lo sfogo durante e dopo il match tra il suo Napoli e la Roma. Il giudice sportivo ha infatti fermato il tecnico per gli azzurri, reo di "avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale". Allegri salterà quindi Monza-Napoli e Juve-Napoli. Il Napoli ha annunciato che farà ricorso: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".