LA DECISIONE

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica ad Allegri: "Espressioni gravemente irrispettose". Il Napoli farà ricorso

Due turni di stop anche per il difensore del Lecce Gaspar

26 Ott 2026 - 14:30
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E' costato due giornate di squalifica a Massimiliano Allegri lo sfogo durante e dopo il match tra il suo Napoli e la Roma. Il giudice sportivo ha infatti fermato il tecnico per gli azzurri, reo di "avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale". Allegri salterà quindi Monza-Napoli e Juve-Napoli. Il Napoli ha annunciato che farà ricorso: "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".

Tra i calciatori due turni di stop anche al difensore del Lecce, Gaspar, espulso nel finale della gara contro la Juve per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

Queste le altre sanzioni: 
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a ritardare la ripresa del giuoco più volte, e sei fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori offensivi ad un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

giudice sportivo
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