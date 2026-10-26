Italia U15, Azzurrini vincono 6-1 contro il Benin

26 Ott 2026 - 13:14
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Altra grande prova della Nazionale Under 15, che vince per 6-1 contro il Benin sul Campo 1B dell'Hovsan Competition Complex di Baku, nella quarta giornata del Gruppo L della fase di qualificazione della Fifa U15 World Cup & Festival, in corso fino al 30 ottobre in Azerbaigian. L'Italia passa in vantaggio al 6' con l'attaccante del Milan Andrea Kostyuk, per poi dilagare nei primi 20 minuti di gioco grazie ai gol di Eric Vian, difensore della Juventus, all'8', Alfredo Criscito, terzino sinistro del Genoa e figlio d'arte di Domenico, al 15', e Cristian D'Eletto, difensore della Roma, al 18'. Nella ripresa, i ragazzi di Enrico Battisti, dopo aver incassato l'unica rete beninese, siglata al 21' da Noukpo Nounagnon, ristabiliscono le distanze al 26' con Manuel Ferraro, centravanti del Parma, prima che Leonardo Brigante, portiere del Torino, neutralizzi un calcio di rigore calciato da Benoît Dossou-Yovo al 28'. La rete del definitivo 6-1 azzurro porta invece la firma del solito Kostyuk, che realizza la doppietta personale al 32'. "La partita è stata più difficile di quanto dica il risultato - spiega il tecnico azzurro - perché, in avvio, hanno colpito un palo (con Nounagnon al 1', ndr), ma noi siamo stati bravi a portarci prima in vantaggio e poi a raddoppiare contro un avversario che si è rivelato ostico sotto l'aspetto della fisicità e dell'atletismo.

Nel secondo tempo, grazie soprattutto al rigore parato da Leo (Brigante, ndr), abbiamo evitato che potessero rientrare in partita. Come ho già detto, dobbiamo imparare a essere più incisivi sotto porta". Gli Azzurrini, al comando del girone a punteggio pieno con 12 punti e matematicamente certi del primo posto, torneranno in campo nel pomeriggio (ore 16.30), sul terreno di gioco 10A, per affrontare Hong Kong, che in mattinata ha pareggiato 1-1 contro il Qatar (Ahmed Haddad per i qatarioti e Xiao Ming per gli hongkonghesi), nella quinta e ultima giornata della fase di qualificazione. "Affronteremo questa partita come un'opportunità - prosegue Battisti - per poter prendere ulteriore confidenza con le dinamiche, le distanze e le regole di questo gioco".

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