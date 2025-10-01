Trento Running Festival da record: doppio appuntamento sabato 4 e domenica 5

“Questo Trento Running Festival si prospetta come una edizione record, siamo soddisfatti e orgogliosi di poter annunciare che abbiamo il doppio degli iscritti dello scorso anno, tra questi, tantissime donne, quasi il 30% - le parole di Gianni Valler, Presidente Asd Città di Trento, in occasione della presentazione del 'Trento Running Festival' di martedì mattina a Palazzo Benvenuti a Trento - La gara clou è il Giro al Sas che quest’anno ha un folto gruppo di atleti e che ha ricevuto la World Athletics Heritage Plaque (per il contributo allo sviluppo dell'atletica leggera e delle discipline di atletica fuori dagli stadi, come cross country, mountain, road, trail e ultra-running, e corsa a piedi). Ci saranno tanti bambini grazie al CSI, un’occasione per celebrare lo sport come competizione e linguaggio comune, ponte tra cultura e comunità. La Trento Half Marathon e la 10K Città del Concilio di domenica avranno al via 2700 atleti da 20 stati esteri, questo significa turismo e importante promozione del territorio, così come ospiteremo il Campionato Bancari e Assicurativi, con oltre 300 atleti, e la Happy Family Run per i 130 anni di Fondazione BTS, a cui sono iscritti già più di 1500 partecipanti". Le iscrizioni alla Trento Half Marathon e alla Trento 10 K della Città del Concilio sono aperte sul sito fino al 2 ottobre. CLICCA QUI.