Mondiali, test Messico-Portogallo per l'apertura stadio Azteca

La nazionale messicana riaprirà a marzo l'Estadio Banorte, meglio conosciuto come Azteca, con un'amichevole contro il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, in preparazione alla Coppa del Mondo 2026. Lo ha annunciato la Federcalcio messicana. L'impianto, dove Pelé e Diego Maradona hanno festeggiato le loro vittorie ai Mondiali nel 1970 e 1986, è stato ristrutturato per ospitare le partite che la capitale messicana ospiterà il prossimo anno nel torneo organizzato insieme a Stati Uniti e Canada. La prima partita dopo il completamento dei lavori, iniziati a maggio 2024, è prevista per sabato 28 marzo. "Questo incontro segnerà la riapertura dell'emblematico stadio, che diventerà il primo nella storia a ospitare tre Mondiali", si legge in un comunicato stampa della Direzione Sportiva della Nazionale Messicana.