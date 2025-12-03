Logo SportMediaset

Calcio

Mondiali, test Messico-Portogallo per l'apertura stadio Azteca

03 Dic 2025 - 18:12

La nazionale messicana riaprirà a marzo l'Estadio Banorte, meglio conosciuto come Azteca, con un'amichevole contro il Portogallo, guidato da Cristiano Ronaldo, in preparazione alla Coppa del Mondo 2026. Lo ha annunciato la Federcalcio messicana. L'impianto, dove Pelé e Diego Maradona hanno festeggiato le loro vittorie ai Mondiali nel 1970 e 1986, è stato ristrutturato per ospitare le partite che la capitale messicana ospiterà il prossimo anno nel torneo organizzato insieme a Stati Uniti e Canada. La prima partita dopo il completamento dei lavori, iniziati a maggio 2024, è prevista per sabato 28 marzo. "Questo incontro segnerà la riapertura dell'emblematico stadio, che diventerà il primo nella storia a ospitare tre Mondiali", si legge in un comunicato stampa della Direzione Sportiva della Nazionale Messicana. 

10:13
De Rossi: "Il rosso una condanna"

De Rossi: "Il rosso una condanna"

01:10
Sebastiano Esposito entra e segna, il Cagliari trova l'1-1

Sebastiano Esposito entra e segna, il Cagliari trova l'1-1

01:22
Lucca sblocca la gara al Maradona, Napoli-Cagliari 1-0

Lucca sblocca la gara al Maradona, Napoli-Cagliari 1-0

13:54
Palladino: "Scamacca? Grande lavoro"

Palladino non si nasconde: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

02:02
Masini: "Con De Rossi mi trovo benissimo"

Masini: "Con De Rossi mi trovo benissimo"

03:05
Atalanta-Genoa 4-0: gli highlights

Atalanta-Genoa 4-0: gli highlights

02:31
Angelozzi: "Per Caprile offerte dalla Premier"

Angelozzi: "Per Caprile offerte dalla Premier"

04:56
De Roon: "Vogliamo arrivare in fondo"

De Roon: "Vogliamo arrivare in fondo"

01:10
DICH BORRIELLO DICH

Borriello: "In Italia ci sono ancora grandi attaccanti, Esposito è già il futuro"

01:46:07
Atalanta-Genoa: partita integrale

Atalanta-Genoa: partita integrale

01:41
DICH ITALIANO PER SITO O3 12

Coppa Italia, Italiano: "Possiamo subito riscattarci dopo la sconfitta di lunedì"

02:58
Manna: "Con Lucca bisogna avere pazienza. Lukaku? Niente ansie"

Manna: "Con Lucca bisogna avere pazienza. Lukaku? Niente ansie"

01:17
DICH RANOCCHIA DICH

Ranocchia: "Chivu grande allenatore, per lo scudetto vedo una lotta Inter e Napoli"

00:38
DICH MARTINA LIMONI DICH

Martina Limoni, direttrice album Panini: "Come l'intelligenza artificiale entra nell'album dei calciatori"

00:44
MCH EVENTO PANINI MCH

La presentazione dell'album calciatori Panini 2025-26

10:13
De Rossi: "Il rosso una condanna"

De Rossi: "Il rosso una condanna"

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI CONF STAMPA 01-12 DICH

Spalletti: "Abbiamo l'esigenza di essere belli e vincenti, intanto però pensiamo a vincere"

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Barcellona-Atletico Madrid 3-1: gli highlights

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

19:31
Barça-Atletico, Simeone pazzo di Raphinha: "Da Pallone d'Oro"
19:21
Aia: Doveri miglior arbitro Aic, Zappi: "Rende empatica la prestazione"
18:57
L'Uefa assegna all'Italia Europei femminili U19 del 2029
18:12
Mondiali, test Messico-Portogallo per l'apertura stadio Azteca
17:52
Atalanta, Palladino: "Ho tra le mani un gruppo con tanta forza"