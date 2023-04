 Traverse Trail di Arnad: Brunod e Déjanaz ex-aequo, Rocchia batte Turini!

TRAILRUNNING

Il circuito trail e ultratrail valdostano è scattato con due prove tra di loro molto simili all'inizio della valle percorsa dalla Dora Baltea.

© Andrea Chiericato Scattato agli sgoccioli (ed agli sgocciolii... da disgelo) dell'inverno sabato 18 marzo scorso al Castle's Trail di Verrés, il Tour Trail Valle d'Aosta ha innestato la seconda con il Traverse Trail di Arnad che - per la sua quinta edizione - ha richiamato duecento atleti il primo giorno di aprile. A primavera ormai iniziata ma anche dopo alcune giornate di maltempo che hanno fortunatamente lasciato il posto al sole il giorno della gara. Il Traverse 2023 (22 chilometri, 1800 metri D+) ha visto in campo femminile la vittoria di Luisa Rocchia e - a pari merito - quella di Dennis Brunod e Alex Déjanaz tra gli uomini. Il traguardo volante posto al terzo chilometro (intitolato a Victor Vicquéry) è stato vinto da Rocchia e Brunod.

Rispetto all'esordio nella vicina Vérres (quest'anno però il Castle's faceva base più in quota, a Challand-Saint-Victor), il Traverse Trail di Arnad prevedeva un itinerario di un chilometro più breve ma anche trecento metri di salita in più. Tesserata per APD Pont-Saint-Martin, la canavesana Rocchia ha chiuso la sua prova vincente tornando a fondovalle due ore, 58 minuti e 25 secondi dopo il via, andando anche ad occupare la quindicesima casella della classifica assoluta.

Luisa è riuscita a gestire la rimonta finale di Giuditta Turini (Karpos-Kailas), che ha tagliato il traguardo cinquantanove secondi dopo la vincitrice, lei pure quindi sotto le tre ore di gara (e sedicesima della generale). Terzo gradino del podio per la biellese Susan Ostano (ASD Climb Runners) con il tempo finale di tre ore, 12 minuti e due secondi (trentesima del ranking generale). Non riesce a Camilla Calosso il bis della vittoria nell’apertura del circuito sabato 18 marzo scorso al Castle’s Trail da 23 chilometri (1530 metri D+) davanti ad Elisabetta Negra e Annalisa Faravelli. La portacolori di ASD Team Marguareis chiude ai piedi del podio in tre ore, 16 minuti e 18 secondi, precedendo di poco meno di due minuti e mezzo Oksana Riabova (Kailas Endurance School) che sigilla la top five della gara femminile.

“Sono emozionata e senza parole, non pensavo di vincere questa gara. Sono partita per fare un giorno di allenamento e poi mi sono trovata davanti a tutte. Una bella iniezione di fiducia in vista di un mese di maggio che si prannuncia impegnativo!” (Luisa Rocchia)

Vittoria per due in gara-uomini: i valdostani Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Alex Déjanaz (Team Crazy) si controllano per tutta la prova, scegliendo poi - come spesso avviene quando un'intera gara non riesce a... dirimere la questione - di attraversare simultaneamente la linea d’arrivo, bloccando la fotocellula sul tempo di due ore, 27 minuti e quattro secondi. Per Brunod, vincitore due settimane prima - in solitaria! - a Vérres/Challand-Saint-Victor davanti allo stesso Déjanaz, si tratta del quarto successo al Traverse di Arnad.

Sul terzo gradino del podio sale l’ultratrailer Franco Collé. Il tre volte vincitore del Tor des Gèants, portacolori del Team Kailas, chiude staccato di un minuto e 26 secondi dai due vincitori, seguito da Andrea Dellavalle (Atletica Sandro Calvesi) che fa un passo indietro rispetto all'esordio stagionale del TTVDA - era salito sul terzo gradino del podio lo scorso 18 marzo - chiudendo a sei minuti e 54 secondi da Brunod e Déjanaz. A completare la top five maschile è Lorenzo Rostagno (ASD Team Marguareis) con il finishing time di due ore, 38 minuti e 11 secondi.

“Abbiamo corso insieme, una bella gara su un percorso duro e impegnativo. Al Traverse è necessario dosare le forze perché le salite sono ripide e tecniche e le discese… non così tanto diverse!” (Dennis Brunod)

“Dennis ha una grande esperienza: io cerco solo di tenere il suo passo, anche se non è mai semplice! La mia condizione è ancora un’incognita: ho iniziato bene ma ho fatto tanta fatica, vedremo nelle prossime gare”. (Alex Déjanaz)

Nel pomeriggio di sabato 1. aprile ad Arnad una sessantina di bambini hanno partecipato al mini trail: una grande festa per tutti e un modo per incoraggiare i più piccoli alla pratica sportiva. Alla fine, riconoscimenti per tutti! I primi sul traguardo sono stati comunque Beatrice Marini e Roger Janin (percorso mini), Margot Laurent e Luca Beltramelli (percorso medio), Martina Treves e Fabio Palet (percorso big). A tirare le somme di Traverse Trail 2023 è l’organizzatore Simone Bonel:

“Finalmente una giornata di bel tempo dopo la pioggia della vigilia. Siamo felici di aver completato questa edizione e di avere di nuovo superato le duecento presenze. È sempre piacevole quando si ricevono i complimenti: li giro a tutti i collaboratori ed ai volontari, perché senza di loro sarebbe impossibile organizzare una gara del genere".

Dopo l’uno-due di inizio fine inverno-inizio primavera a Vérres/Challand e Arnad, il circuito TTVDA riprenderà il suo cammino domenica 21 maggio al Torgnon Pink Trail da 19 chilometri e 1200 metri di dislivello positivo, che segnerà il giro di boa stagionale: sono infatti sei gli appuntamenti del calendario. Più vicino nel tempo è il Vertical di Fénis (5,3 chilometri, 1000 metri D+) che lunedì 1. Maggio darà tradizionalmente il via al Défi Vertical, la versione only-up del circuito stesso (sette tappe in programma), che ha fatto ancora una volta il pieno di iscritti!