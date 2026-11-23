Sarà la volta buona per il ritorno di Joshua Zirkzee in Italia? L'attaccante olandese è volato allo United dopo aver messo in mostra il suo talento a Bologna. Poi, come capita a tanti, a Old Trafford si è spenta la luce: 86 presenze ma appena 3126 minuti in campo, una media da 36 a partita, in cui ha messo insieme 11 gol e 4 assisit. Uno scarso utilizzo che ha fratto pensare più di una volta al classe 2005 di tornare in Italia: la Roma ci ha provato per due sessioni di mercato consecutive, senza però riuscire a trovare la quadra con il Man Utd.
Ora però, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Como e Napoli ci stanno pensando molto seriamente. I lariani vorrebbero Zirkzee per coprire l'assenza di Moise Kean, mentre in Campania l'olandese prenderebbe il posto di Lorenzo Lucca che, a meno di sorprese, a gennaio saluterà.
Secondo quanto si mormora in Inghilterra, Mauricio Pochettino, neo tecnico dei Red Devils, non sarebbe soddisfatto del reparto offensivo a sua disposizione e per questo a gennaio è probabile che lo United cerchi una punta. Un altro giocatore che toglierebbe ulteriori minuti a Zirkzee che quindi portebbe forzare la mano per la cessione. Manca ancora più di un mese al mercato di gennaio ma Napoli e Como non hanno tempo da perdere.