Eurospin Verona Run Marathon: Etiopia e Kenya vincono con Dedefi e Chebichi
L'evento scaligero ha festeggiato il venticinquesimo anniversario con il passaggio all'interno dell'Arena in vista del traguardodi Stefano Gatti
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Quindicimila runners hanno colorato domenica 15 novembre le strade di Verona e il suo immediato circondario per Eurospin Verona Run Marathon, la cui venticinquesima edizione è stata degnamente celebrata con il ritorno del passaggio attraverso la storica Arena nel corso dell'ultimo chilometro. Un futuro brillante attende l'evento scaligero, anche grazie alla nuova organizzazione congiunta di Infront Italy e Gaac 2007 Veronamarathon ASD.
Il mondo ha corso a Verona: quasi quattromila stranieri provenienti da centoventuno nazioni, un palcoscenico d'eccezione con il percorso lungo le piazze e le vie più belle e rinomate del centro storico, dichiarato Patrimonio Unesco, come Piazza Erbe e i nuovi e affascinanti passaggi sul Ponte di Castelvecchio e all'interno di Porta Vescovo. Come avvenuto negli ultimi anni, subito prima di invertire la rotta verso il capoluogo scaligero, la maratona è passata su territorio comunale di San Martino Buon Albergo. Magico, emozionante e da brividi il passaggio all'interno della Caserma Giovanni Duca dell'Esercito, sede dell'85° RAV (Reggimento Addestramento Volontari) subito prima di fare rientro in città per l'ultima manciata di chilometri di gara. Tanta musica lungo il percorso, clima internazionale, emozioni, lacrime di gioia al traguardo, abbracci e sorrisi: il fascino della maratona trascina e trasporta. L’evento gode del patrocinio di Regione Veneto e del Comune di Verona e della collaborazione di Città Sane, del Comune di San Martino Buon Albergo, dell'Esercito, oltre ad essere un evento Silver Fidal ed inserito nei calendari internazionali Aims e World Athletics.
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MARATONA UOMINI
È stato l’etiope Abo Gelato Dedefi a mettersi al collo la medaglia d’oro, dopo aver impresso un’accelerazione finale che lo ha portato a tagliare il traguardo in due ore, 12 minuti e tre secondi. Ed è stata una volata tirata fino all'ultimo metro quella che ha portato il keniano Lengen Lorkurraru ad assicurarsi il secondo posto chiudendo la sua prova con un ritardo di due minuti e 28 secondi ma un solo secondo di vantaggio sul connazionale Vincent Kipsegechi Yator che ha completa il podio maschile.
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MARATONA DONNE
Sfiorato il primato femminile di gara grazie alla prestazione della keniana Caroline Chebichi che a Verona ha abbassato di tre minuti circa il suo record personale, chiudendo la missione vittoria in due ore, 29 minuti e 40 secondi, accompagnata dalla "lepre" Luca Parisi (SS Lazio Atletica Leggera). Secondo posto per l’etiope Addisalem Belay Tegegn, staccata di meno di un minuto (47 secondi) dalla vincitrice. A completare il podio donne con il tempo di due ore, 33 minuti e 58 secondi è stata invece la sua connazionale Birtukan Birhanu Abera.
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MARATONA: GLI ITALIANI
Primo italiano al traguardo Luca Clara (ASD Gherdeina Runners) che - al debutto sulla distanza - ha ferma il cronometro sul tempo di due ore, 20 minuti e 35 secondi che gli ha permesso di entrare (ottavo) nella top ten assoluta. In campo femminile Mara Galvani (Azzurra Garbagnatese) con il tempo di due ore, 44 minuti e 46 secondi ha sgretolato il suo personale fatto segnare proprio a Verona nel 2025, quando aveva conquistato la terza posizione assoluta.
In gara sulla distanza di maratona l’outsider e atleta paralimpico categoria T51 Mauro Tomasi (Atletica Alto Garda e Ledro), che può contare sulla forza di un solo arto: quella del braccio destro. Sempre in pista con la sua speciale carrozzina con la quale finirà per fare il giro del mondo. Mauro è amico della maratona di Verona alla quale partecipa da diverse edizioni. Al traguardo anche Lukáš Petrusek, atleta dilettante di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto e avrebbe potuto persino impedirgli di camminare. Alto poco più di 140 centimetri, Lukáš ha corso ben sessanta maratone (dieci solo quest’anno), tutte sotto le quattro ore: un traguardo difficile per molti, a maggior ragione per Lukáš. perché si quantifica in oltre centotrentamila passi e una perdita di peso da tre a sette chilogrammi.
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MEZZA MARATONA UOMINI
Gara uomini non ha riservato grandi sorprese per quanto riguarda la vittoria finale: Riccardo Mugnosso (ASD Sicilia Running Team) ha preso subito il comando per andare a vincere in un'ora, sei minuti e 13 secondi. “Sono felicissimo, è stato veramente emozionante poter passare in Arena negli ultimi metri di gara e poi essere accolti dalla folla, qui a Verona avevo già vinto la maratona nel 2024, è una città che mi porta bene e tornerò”. Più combattuta la lotta per le altre posizioni sul podio: a spuntarla per il secondo gradino è stato Marco Fontana Granotto (Atletica Insieme Verona) con un ritardo di 44 secondi. Podio sigillato da Francesco Agostini (Atletica Casone Noceto), qui vincitore del campionato italiano di maratona nel 2023, con il crono di un'ora, sette minuti e tre secondi. Esordio sulla distanza di mezza maratona per il sindaco di Verona Damiano Tommasi: l'ex calciatore veneto (bandiera della Roma per un decennio, venticinque partite con la Nazionale) ha chiuso la sua prova in due ore, diciassette minuti e 57 secondi.
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MEZZA MARATONA DONNE
Ad imporsi in campo femminile donne è stata l’azzurra Alessia Tuccitto (ASD Imperiali Atletica). Reduce dai Campionati Europei di maratona, vincitrice a Verona della maratona 2025 e seconda nel 2023 (piazzamento che le valse il titolo di vicecampionessa italiana di maratona), Alessia chiude la sua prova in un'ora, tredici minuti e 49 secondi, abbassando di quarantacinque secondi il suo primato personale sulla distanza. “Qui a Verona ho sempre centrato grandi risultati. Questo nuovo percorso un po’ nervoso mi ha permesso di esprimermi al meglio, ho avuto anche la fortuna di trovarmi sempre in compagnia. Bellissimo il passaggio in Arena, sono molto emozionata perché oggi ho anche migliorato il mio personale best, sicuramente un effetto della preparazione ai campionati europei di maratona”. Piazza d’onore per Chiara Lobba (1TO1 Sport ASD) con un ritardo di quattro minuti e 11 secondi, tempo che migliora di minuto e 44 secondi il suo PB sulla distanza, ottenuto due anni fa proprio a Verona. Gradino finale del podio per Julia Kuen (ASD Atl Club 2000 Dobbiaco) che ferma il cronometro su tempo di un'ora, 20 minuti e cinque secondi.
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FAMILY RUN
Migliaia i partecipanti: famiglie, bambini, persone di tutte le età alla Eurospin Verona Family Run che hanno vissuto una mattinata di grande festa nel centro cittadino di Verona. Eurospin Verona Family Run è anche stata un’occasione di solidarietà, tanti hanno scelto di partecipare aderendo al programma charity che ha coinvolto Hellas Verona Foundation, Afro Med Association, APS Respiriamo Insieme, Centri Giovanili Don Mazzi, GRI Italia, Sport Senza Frontiere Onlus e Voci e Volti. Coordinati dal Tenente Colonnello Martino Moriggi, alla Eurospin Verona Family Run hanno partecipato anche duecento volontari dell’85° RAV Caserma Giovanni Duca.
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DICHIARAZIONI
Damiano Tommasi (Sindaco di Verona): "È stata una bellissima esperienza, la prima volta per me. Sono molto soddisfatto anche del fatto che siano state superate le criticità e che sia stato possibile il passaggio in Arena, un significato ancora più speciale visto che si tratta del venticinquesimo compleanno dell’evento”.
Elisa De Berti (Presidente II commissione consiliare e Consigliere delegato alle infrastrutture della Regione del Veneto): “Vedere i runners prepararsi dalle prime luci del mattino per correre questa edizione speciale della Verona marathon, il venticinquesimo anniversario: è stato bellissimo. La ciliegina sulla torta è stato il passaggio in Arena, è stato bello assistere alla soddisfazione degli atleti arrivati al traguardo, complimenti a tutti”.
Stefano Stanzial (Direttore di Gara): Buona la prima di questo evento in co-organizzazione con Infront Italy, una prima volta che coincide con un importante compleanno e che abbiamo potuto celebrare riproponendo il passaggio in Arena: emozioni speciali per i runners ma anche per noi che sentiamo di aver costruito una grande festa dello sport, per gli atleti, per i familiari per tutti noi e per la città di Verona che ha accolto migliaia di stranieri da centoventuno nazioni. Ci riempie di orgoglio il fatto che il nostro Sindaco di Verona Damiano Tommasi abbia corso la mezza maratona, diventando così il primo Sindaco a correre una delle nostre gare competitive. Ringrazio la Caserma Giovanni Duca dell'85° Reggimento Addestramento Volontari per aver rinnovato questo sodalizio e per aver accolto quest’anno anche gli atleti della mezza maratona e per il grande supporto e per aver aggiunto un momento di solennità a tutto l’evento. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Verona e di San Martino Buon Albergo, la Polizia Locale con il consueto eccellente lavoro con ben novantotto uomini gestiti dal Comandante Luigi Altamura. Ancora un grande grazie a tutte le Istituzioni e i partners che ci hanno supportato e hanno collaborato per realizzare questo spettacolo. Gli applausi, però, sono tutti per le centinaia di volontari che mettono a disposizione, impegno, passione e sorriso per permetterci di vivere una grande giornata di festa”.
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Colonnello Emanuele Patalano (Comandante dell'85º RAV Reggimento Addestramento Volontari): Come 85° RAV abbiamo rinnovato la nostra vicinanza alla città e alla comunità veronese, partecipando attivamente a uno degli appuntamenti sportivi più significativi del territorio. La nostra presenza si è sviluppata in diversi momenti, l’apertura della Caserma G. Duca al passaggio degli atleti impegnati nella mezza maratona e nella maratona, le attività di supporto e accoglienza nelle griglie di partenza delle tre competizioni e in Arena, disponendosi lungo un suggestivo corridoio umano e la partecipazione in qualità di centottanta atleti VFI alla Family Run, una presenza suggestiva perché gli atleti hanno corso in gruppo e intonando canti militari. La partecipazione a Verona Run Marathon ha rappresentato un’importante occasione per testimoniare ancora una volta il legame tra l’Esercito e il territorio, valorizzando quei principi di disciplina, solidarietà, sacrificio e spirito di squadra che accomunano il mondo militare e quello sportivo”.
Alessandro Giacomini (Managing Director Infront Italy): "Il risultato record raggiunto in pochi mesi conferma la validità del percorso che stiamo portando avanti come organizzatori della maratona di Verona insieme a Gaac 2007 Veronamarathon ASD. Unire le nostre competenze nel management dei grandi eventi sportivi con la profonda esperienza e la passione di Gaac 2007 ha dato fin da subito un impulso decisivo alla manifestazione. Per Infront questo straordinario risultato rappresenta però solo un punto di partenza: crediamo fortemente nelle enormi potenzialità di Verona, una città unica e iconica che ha tutte le carte in regola per crescere ancora e affermarsi come appuntamento imprescindibile non solo per i runners italiani, ma soprattutto per il pubblico internazionale.
Lorenzo Benfenati (Senior Manager Infront Italy e Project Manager della Maratona di Verona): "Raggiungere il record di partecipanti è una soddisfazione immensa, ma il vero segreto di questo traguardo sta nella straordinaria sinergia che abbiamo costruito insieme a Gaac 2007 Veronamarathon ASD. In pochi mesi di lavoro intenso si è creato un team affiatato, competente e guidato da un entusiasmo contagioso, capace di dare un grande boost alla Eurospin Verona Run Marathon. Questo risultato non è solo un numero, ma la dimostrazione di quanto una squadra unita possa alzare l’asticella e far crescere ulteriormente la manifestazione".
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PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gli organizzatori danno appuntamento alla Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/Relay/Family Run di domenica 14 febbraio 2027. Le iscrizioni online sono aperte fino a mercoledì 10 febbraio 2027, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo. Sono già aperte con un prezzo speciale solo per pochi giorni le iscrizioni online alla Eurospin Verona Run Marathon di domenica 21 novembre 2027. GAAC 2007 Veronamarathon ASD dà appuntamento a domenica 20 dicembre 2026 con la Christmas Run Verona. Le iscrizioni online sono aperte fino a mercoledì 16 dicembre 2026, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo.
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