Stefano Stanzial (Direttore di Gara): Buona la prima di questo evento in co-organizzazione con Infront Italy, una prima volta che coincide con un importante compleanno e che abbiamo potuto celebrare riproponendo il passaggio in Arena: emozioni speciali per i runners ma anche per noi che sentiamo di aver costruito una grande festa dello sport, per gli atleti, per i familiari per tutti noi e per la città di Verona che ha accolto migliaia di stranieri da centoventuno nazioni. Ci riempie di orgoglio il fatto che il nostro Sindaco di Verona Damiano Tommasi abbia corso la mezza maratona, diventando così il primo Sindaco a correre una delle nostre gare competitive. Ringrazio la Caserma Giovanni Duca dell'85° Reggimento Addestramento Volontari per aver rinnovato questo sodalizio e per aver accolto quest’anno anche gli atleti della mezza maratona e per il grande supporto e per aver aggiunto un momento di solennità a tutto l’evento. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Verona e di San Martino Buon Albergo, la Polizia Locale con il consueto eccellente lavoro con ben novantotto uomini gestiti dal Comandante Luigi Altamura. Ancora un grande grazie a tutte le Istituzioni e i partners che ci hanno supportato e hanno collaborato per realizzare questo spettacolo. Gli applausi, però, sono tutti per le centinaia di volontari che mettono a disposizione, impegno, passione e sorriso per permetterci di vivere una grande giornata di festa”.