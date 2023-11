Trail del Ciapà a Cervo: cinque proposte per una prova che mette in pausa l'inverno

TRAILRUNNING

Iscrizioni ancora aperte per un trail tutto da scoprire che "sposa" mare e montagna

© Dianese Outdoor ASD Per i trailrunners più irriducibili, quelli che “montano” scarpe tassellate, brandiscono eventualmente bastoncini anche in pieno inverno e non disdegnano incursioni agonistiche lontane dai sentieri più popolari, il Trail del Ciapà di Cervo - in provincia di Imperia - è una meta particolarmente indicata e consigliata, anche da Sportmediaset. La quinta edizione dell’evento organizzato da Dianese Outdoor ASD è in programma domenica 10 dicembre, alle porte dell’inverno stesso ma con la possibilità - per chi non ama neve e gelo - di correre in un clima favorevole e con temperature mitigate dalla vicinanza con il Mar Ligure. Le cinque proposte del Trail del Ciapà si svolgono infatti in un teatro d’operazioni montuoso sì ma… vista mare. I comuni interessati dalle gare sono quelli di San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e naturalmente Cervo con il suo straordinario borgo medioevale, toccato dalla parte finale degli itinerari, subito dopo aver attraversato il Parco Comunale del Ciapà e… subito prima della lunga corsa sulla spiaggia che prelude agli ultimi ciqnuecento metri di gara lungo il Torrente Cervo, verso l'immediato entroterra e il campo base dell'evento.

© S. Gatti

La quinta edizione del trail che... mette subito in pausa l'inverno parte con la sostanziale riconferma del bouquet classico di cinque gare su tre distanze ma con la novità - per chi prenderà parte della prova clou - di una variante sulla parte alta e distante dalla costa della traccia di gara (nel territorio di Villa Faraldi), per una distanza totale che passa da 28 a 30 chilometri. Senza dimenticare che anche all’interno del Parco del Ciapà ci saranno soluzioni di percorso variabili a seconda delle gare. Partenza e arrivo dal Campo Sportivo di FC Cervo in Via Steria.

© Dianese Outdoor ASD

In ordine decrescente di distanza, il segnale di partenza verrà dato dalle nove in punto di domenica 10 dicembre, ad intervalli di quindici minuti. Pezzo forte del pacco gara la t-shirt tecnica griffata Trail del Ciapà. Ad attendere al traguardo tutti gli atleti ci sarà la medaglia finisher. Al termine delle gare avranno luogo le premiazioni: premi per i primi tre uomini e le prime tre donne su tutte le distanze, trofeo per i vincitori.

© Dianese Outdoor ASD

Ad imporsi a mani basse dodici mesi fa a Cervo nella prova lunga che descrive tutto l'arco di montagne che chiude a nord il Golfo Dianese erano stati Lorenzo Rostagno e Camilla Calosso, compagni di podio alto oltre che nella vita. La mezza maratona era stata invece terra di conquista di Lorenzo Parodi e Alice Minetti, mentre Federico Poletti e Paola Messina avevano regolato la concorrenza nella prova d’ingresso sulla distanza più breve.

© Dianese Outdoor ASD

La campagna iscrizioni è in pieno svolgimento e - a fine novembre - registra adesioni da tutte le regioni dell’Italia Settentrionale. Il sold out è fissato a quota 500 pettorali. Sono 140 quelli riservati alla prova da 30 chilometri. Quaranta in più (180) per la gettonatissima prova sulla distanza della mezza maratona, mentre quelli della veloce proposta da nove chilometri ammontano a 120. Sono infine sessanta quelli destinati ai concorrenti in gara con i loro cani: 40 per la versione “dog endurance” della prova più breve del programma, 20 per quella della 21 chilometri.

© Dianese Outdoor ASD

Sono tante le Associazioni che collaborano quest'anno al Trail del Ciapà, contribuendo all’assistenza lungo il percorso: Protezione Civile di Cervo e San Bartolomeo al Mare, Croce d'Oro di Cervo e Croce Bianca di Andora, Gruppo Alpini di Perinaldo, ASD Podij Rajnaldi, Associazione l'Amore è…, Associazione Tovo nel Cuore, Proloco dei Faraldi, Proloco Progetto Cervo, Associazione i Corallini, ASD San Bartolomeo Cervo.