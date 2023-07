Tra la Via delle Gallie e il West: La Thuile, trail con vista sul Monte Bianco

TRAILRUNNING

Distanze e dislivelli per tutti i gusti nel programma del classico appuntamento della località valdostana

© Francesca Ariatta Conto alla rovescia per La Thuile Trail che sabato 22 luglio lancia agli appassionati della corsa sui sentieri d’alta quota una triplice sfida ad alto coefficiente… di novità: dalla collaudata 25 chilometri "d’ingresso" alla Ultra che cresce fino a 70 chilometri, passando per la prova intermedia sulla distanza della maratona, new entry assoluta della settima edizione dell’evento valdostano. Ultime rifiniture ai tre tracciati che partono dalla quota di 1441 metri, arrivano fino a 2848 metri e sono immersi in uno scenario naturale di straordinaria bellezza. Da una parte il panorama sulle creste del Monte Bianco e dall’altra il massiccio del Rutor con l’omonimo ghiacciaio. Tutto intorno immensi prati e morene sulle quali la flora disegna suggestivi giochi di colori e non è raro osservare stambecchi, caprioli, marmotte, mentre alzando gli occhi al cielo è possibile ammirare il volo di aquile e gipeti. Percorrendo i sentieri delle tre gare si incontrano resti di fortificazioni e trinceramenti che richiamano alla memoria conflitti armati ma anche testimonianze dell’epopea mineraria di La Thuile, la cui attività estrattiva ha rappresentato dalla fine dell’Ottocento all’inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso una preziosa risorsa economica per la comunità locale.

© Francesca Ariatta

Il tracciato del TRAIL da 25 chilometri (start alle ore 08.30, dislivello positivo di circa 1500 metri) si inerpica nella boscaglia, passa per la bellissima e panoramica “balconata” per arrivare il Rifugio Deffeyes che si trova proprio al di sotto del Ghiacciaio del Rutor. Il percorso prosegue verso il Vallone di Bellacomba e i laghi della Tchuieletta, per scendere verso il traguardo attraverso i boschi e le piste da sci del comprensorio Espace San Bernardo.

© Francesca Ariatta

Il percorso dell’ULTRA TRAIL è stato portato da 60 a 70 chilometri, aumentando anche il dislivello positivo fino a circa 4000 metri. La partenza è prevista alle 05.00. La prima parte dell'itinerario è in comune con la prova breve. Si entra poi nel vivo con l'ingresso nel Vallone di Youla, per poi aggirare il Mont Nix e - con una lunga diagonale - arrivare in quota al Colle del Berrio Blanc, GPM dell’itinerario (metri 2848), dove il sentiero si snoda lungo una spettacolare cresta con vista sul Monte Bianco. Si procede verso Col Chavanne su sentieri incantevoli e poco frequentati che conducono al Colle di Bassa Serra e - dopo aver lambito i pittoreschi laghi Tormotta e Verney - si arriva al Colle del Piccolo San Bernardo, dove inizia la lunga discesa finale verso il traguardo.

Partenza alle 07.30 per la 42K (2400 metri D+) su sentieri tecnici e sterrati di alta montagna. La sfida entra subito nel vivo con una salita di 1700 metri nei primi chilometri di gara, puntando direttamente verso il Vallone di Youla e proseguire fino all’arrivo sulla seconda parte del tracciato della prova Ultra.

© Pierre Lucianaz

Le tre gare ad anello scatteranno e si concluderanno a piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel centro di La Thuile. Tra i premi in palio a fine giornata anche un pettorale del Trail del Battaglione, gara amica che andrà in scena domenica 30 luglio nella vicina Courmayeur. Tra gli sponsor confermati ci sono Ethics (pacco gara, ristori e recupero), Natural Boom, primo mental drink che sarà presente sul posto e fornirà bevande ai trailrunners e Icam, con una congrua fornitura di cioccolato per gli atleti lungo il percorso, cosiccome nel pacco gara.

© Pierre Lucianaz

Tra gli oltre quattrocento atleti che si sono assicurati un pettorale spiccano quelli del team britannico "Hour 7" che ha scelto La Thuile per concludere il training camp di Chamonix, sul versante francese della massima elevazione dell’arco alpino. Due nomi su tutti: quelli di Tom Joly (undicesimo ai Mondiali di Trail Running di Innsbruck-Stubai) e del suo compagno di squadra Jamie Stephenson. Sulla gara corta da 25 KM troviamo invece Erik Brunod (Atletica Sandri Calvesi), vincitore lo scorso anno, George Foster (Team HOKA), vincitore della Transgrancanaria 84K, Mattia Einaudi (ASD Podistica Valle Varaita) e Erik Brunod (Atletica Sandri Calvesi). Sarà al via su una delle tre distanze anche Mathieu Brunod (figlio di Bruno, pioniere dello skyrunning).

© Francesca Ariatta

“Manca ancora qualche giorno alla chiusura delle iscrizioni (giovedì 20 luglio alle 24.00, ndr) e l'obiettivo è quello di superare quota 450 iscritti. Quest’anno La Thuile Trail si presenta con tante novità. Abbiamo recentemente stretto una partnership con il nuovo Vertical Road to Gran San Bernardo organizzato da Lisa Borzani, in calendario domenica 1. ottobre. Tra le iniziative che insieme abbiamo studiato c’è anche l’opportunità - per i partecipanti alle nostre gare - di vincere due pettorali del nuovo Vertical”. (Gianluca De Cristofaro - organizzatore)

© Pierre Lucianaz

La Thuile Trail è anche Memorial Edo Camardella. Gli organizzatori vogliono rendere omaggio al loro amico Edo, grande appassionato di montagna e membro dell’organizzazione del Trail, scomparso nel 2019 a causa di una valanga sul Monte Bianco. La manifestazione è organizzata da HEY TEAM SSD a.r.l. in collaborazione con il Comune di La Thuile (oltre che con numerose associazioni locali) e aderisce alla campagna "Io non getto i miei rifiuti", promossa da Spirito Trail per tutelare l'ambiente e la natura.

Sul sito lathuiletrail.com tutte le informazioni relative ai percorsi, alla modalità di iscrizione alle tre gare e al regolamento.

Canali social: INSTAGRAM lathuiletrail - FACEBOOK @LaThuileTrail – TELEGRAM