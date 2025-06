Dal lucidatore di auto all'agente immobiliare: l'Auckland City FC e la "seconda vita" dei calciatori neozelandesi

Il Mondiale per Club non è soltanto una grande occasione per mettere in mostra le migliori squadre del globo, ma anche per regalare un sogno per chi il calcio è una passione. Chiedete ai giocatori dell'Auckland City FC che, all'esordio nella nuova competizione FIFA, si sono trovati di fronte i fuoriclasse del Bayern Monaco che si sono imposti per 10-0.