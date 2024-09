Tra conferme e novità: UTLAC 2025, la campagna iscrizioni è già in marcia

TRAILRUNNING

Millecento pettorali totali a disposizione per le tre gare dell'evento lariano in programma nel cuore della prossima primavera

© Stefano Jeantet Poco più di quattro mesi dopo la fortunata edizione 2024, la fine dell’estate ha lasciato in eredità ai trailrunners più ambiziosi, motivati e soprattutto di lungo corso l’apertura delle iscrizioni per UTLAC Lake Como Ultra Trail 2025. La fine insomma è… un nuovo inizio! Si corre da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025 e - oltre alle classica collocazione temporale nel cuore del mese di maggio - Larius Ssdrls, società organizzatrice, ha confermato per intero la locandina della quarta edizione di un evento che quest'anno ha fatto registrare una grande crescita a base di record, grandi numeri e consapevolezza del proprio potenziale e dei propri margini di miglioramento. Le date da segnare in rosso sull'agenda del prossimo anno sono queste: da mercoledì 7 (data della partenza della 250KM) a domenica 11 maggio. La prova d'ingresso è la 30KM (Bellagio-Lecco) che entrerà in scena... per ultima, preceduta dalla new entry 2024 da 60KM (Como-Lecco). Entrambe le gare hanno registrato la scorsa primavera il sold out. I primi in ordine di tempo a scendere in campo saranno i "duri e puri" della prova-clou: la 250KM che chiama i trailrunners in formato endurance ad una lunga corsa tutto intorno al perimetro del Lario, con partenza (mercoledì 7 maggio) e arrivo per i "superstiti" a Lecco, campo-base dell’evento, alla spicciolata nel corso del weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio. La campagna iscrizioni si è già staccata... dal molo ed è in pieno svolgimento (fin da venerdì 20 settembre) sul portale specializzato Wedosport. Ammonta a millecento il numero dei pettorali "totali" messi a disposizione dal comitato organizzatore. Confermati anche il main sponsor Rock Experience, il gold sponsor Tecnica e quelli istituzionali Regione Lombardia e Comune di Bellagio. Verranno però annunciate a breve ulteriori importanti novità a rafforzare le file dei sostenitori dell’evento.

© UTLAC Press Office

UTLAC LAKE COMO ULTRA TRAIL: LE GARE

250KM Lake Como Endurance Trail

Confermato per il prossimo anno il tracciato originale, vale a dire quello del 2022 e del 2023, rettificato quest'anno nella zona del Monte Bregagno a causa dell’anomalo ed eccessivo innevamento primaverile. Confermato anche il binomio auto-navigazione e opzione-pacer (l'accompagnatore in gara nella seconda parte dell'itinerario). Lo staff organizzatore introdurrà alcuni miglioramenti logistici e strutturali (relativamente ai quali seguiranno precise istruzioni e comunicazioni) riguardanti i ristori, gli arrivi nelle ore notturne notturni e il reparto massaggi.

© Stefano Jeantet

Conferma anche per il numero massimo di atleti (duecento) ammessi al via di un viaggio unico sulle montagne del Lago di Como, attraverso boschi, alture, antichi borghi, strade bianche, mulattiere e sentieri single track. Il tempo massimo per portare a termine la missione-finisher è fissato in novanta ore: partenza mercoledì 7 maggio alle 18.00, arrivo domenica 11 maggio 2025 a Lecco entro e non oltre mezzogiorno in punto.

© UTLAC Press Office

Record e tempi da battere (su tracciato rettificato) sono quelli fissati la scorsa primavera da Daniele Nava e Silvia Trigueros Garrote. Il toprunner tiranese si era imposto in gara-uomini nel tempo finale di 43 ore, 42 minuti e 28 secondi, la campionessa basca lo aveva imitato in campo femminile, chiudendo in 50 ore, 42 minuti e 278 secondi a missione-vittoria.

© Stefano Jeantet

60KM Lake Como Ultra Trail

Dopo una prima edizione molto partecipata, anche UTLAC 60KM viene confermata nella sua distanza e nelle sue modalità: tracciatura composta da bandierine e nastri segnaletici. Nell'anno del suo debutto in scena, la prova "intermedia" dell'evento UTLAC si è rilevata gara unica nel suo genere per scenario e a livello di difficoltà più impegnativa delle previsioni della vigilia, mettendo a dura prova gli atleti e sorprendendo la stessa società organizzatrice. Larius Ssdrls ha deciso di allargare i cancelli orari e il tempo-limite per portare a termine la competizione in tempo utile per entrare in classifica, modificando in parte il posizionamento dei ristori lungo la traccia-gara.

Ammonta a cinquecento il numero massimo di atleti ammessi al via della gara che percorre i sentieri che da Como si sviluppano sui monti del Triangolo Lariano fino a Lecco, in un percorso molto vario, a tratti "aereo" e con panorami unici su entrambi i rami del lago, per un percorso che unisce i due capoluoghi di provincia. Record e tempi da battere: nell’edizione 2024 Gionata Cogliati si è imposto in campo maschile con il tempo di sette ore, 23 minuti e 51 secondi, mentre Dominique Van Mechgelen ha vinto gara-donne collegando i due capoluoghi di provincia lariani in otto ore, 39 minuti e 11 secondi.

© UTLAC Press Office

30KM Lake Como Trail

Come nelle edizioni precedenti, da Lecco gli atleti ammessi ai via raggiungeranno tutti insieme il via di Bellagio a bordo del battello Bisbino (il più capiente del Lario) che fin dal primo anno di UTLAC il Comune di Bellagio mette a disposizione degli atleti, di fatti regalando loro un’esperienza unica, prima ancora di quelle della gara vera e propria che dalle acque calme del lago e dalla famigerata Scalinata Serbelloni porta poi in cima alle montagne del Triangolo Lariano.

Confermata il sold-out fissato a quota quattrocento atleti, che corrisponde alla capienza del battello! Record e tempi da battere: ad imporsi lo scorso mese di maggio sono stati Dionigi Gianola tra gli uomini (due ore, 43 minuti e 24 secondi) e Irene Saggin in gara-donne (tre ore, 18 minuti e sei secondi).

© UTLAC Press Office

Come anticipato all'inizio, UTLAC ha attualmente il sostegno di Regione Lombardia e Comune di Bellagio. Tecnica torna anche nel 2025 come gold sponsor a fianco di Rock Experience (main sponsor), il cui titolare e fondatore Michele Frigerio spiega così l'associazione con l'evento lariano:

“Lavorare in gruppo significa entrare a far parte di un organismo unito, nel quale dove persone, aziende ed enti pubblici si fanno tutti insieme portatori di competenze e personalità, caratteri distinti, interagendo e influenzandosi reciprocamente al fine di raggiungere un obiettivo preciso, comune e concordato. Il nostro rapporto con UTLAC non ha solo il carattere di una sponsorizzazione tout court ma è una vera e propria partnership nell’organizzazione, nell'ambito di alcuni aspetti logistici e nella comunicazione, allo scopo di valorizzare e promuovere il nostro territorio e le sue meraviglie naturali anche all’estero. Da sportivi infine siamo presenti a supporto dei nostri atleti e fare un tifo 'super partes' a tutti i partecipanti alle tre distanze in programma".