Tonali "delude" i club italiani: le sue intenzioni per il futuro

Sandro Tonali sta vivendo la stagione della resurrezione a Newcastle. Il centrocampista ha realizzato 5 gol e 3 assist in 41 partite tra Premier League, FA Cup e Coppa di Lega. L'annata della ripartenza dopo la squalifica per il caso scommesse che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il 2023/2024. La rinascita di Tonali ha attirato le attenzioni di molti top club, in particolare la Juventus che ha fatto un pensierino sul giocatore della Nazionele. Il Telegraph ha rivelato le intenzioni del calciatore per il futuro: il classe 2000 vuole ripagare la fiducia del club inglese e del suo allenatore, quindi gradirebbe la permanenza in Premier League al Newcastle. La società vuole costruire proprio intorno a lui il centrocampo delle prossime stagioni.