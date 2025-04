Arrampicata: Coppa del Mondo a Bali, 13 azzurri a caccia finali Lead e Speed

Nella specialità di difficoltà daranno di nuovo battaglia le 3 atlete del podio di Wujiang: la britannica McNeice e la sudcoreana Seo, che hanno dovuto spartirsi l'oro, e la statunitense Sanders, che punta alla sua terza medaglia consecutiva dopo il bronzo a Wujiang e l'oro a Keqiao (per il Boulder). Ma siamo certi che la nostra Laura Rogora sarà un'altra delle punte di diamante di questa sfida, mentre Ilaria Scolaris cercherà di mettersi maggiormente in luce. Anche i medagliati del comparto maschile saranno pronti a dare battaglia, Anraku in primis, così come Suzuki e Ginés López, ma non vanno trascurati atleti come il Campione Olimpico, nonché detentore della Coppa del Mondo Lead 2024, Toby Roberts. Filip Schenk punterà a ribadire la sua presenza in finale e gli altri azzurri Giovanni Placci e Giorgio Tomatis saranno super motivati a guadagnare posti in classifica e magari conquistare una finale a loro volta.