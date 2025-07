Tennis, Wimbledon: Musetti subito out, ok Sonego

TABELLONE MASCHILE

Brutte notizie per l'Italia a Wimbledon: salutano Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Il toscano lotta per tre set contro Nikoloz Basilashvili, ma dopo il 6-2 del primo set in favore del georgiano e il 6-4 per l'italiano nel secondo, il terzo fa da spartiacque e purtroppo il classe 2002 lo perde 7-5. Nel quarto, non c'è assolutamente storia: il numero 126 al Mondo, infatti, si prende due break, sale sul 5-0 e infine chiude con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. A provare a vendicare Musetti sarà Lorenzo Sonego, che invece non ha nessun problema all'esordio: netto 6-3, 6-4, 6-2 contro il portoghese Jaime Faria. Il torinese sfiderà Basilashvili nel tentativo di accedere al terzo turno. Esce di scena anche Matteo Arnaldi, che aveva perso al tie-break (7-4 e 7-5) i primi due set contro Botiz can de Zandschulp: l'olandese si prende anche il terzo (6-4) e batte il sanremese.



TABELLONE FEMMINILE

La più grande notizia di giornata per il tennis italiano arriva dal tabellone femminile, visto che Elisabetta Cocciaretto batte in due set l'americana Jessica Pegula, tra le migliori al Mondo (è numero 3 Wta). L'italiana, che punta a rientrare in top 100, impiega appena un'ora di gioco per imporsi 6-2, 6-3 sulla statunitense in un match perfetto, senza palle break concesse e ben quattro sfruttate (su sei guadagnate). Una grande partita per la 24enne di Ancona, che così facendo accede al secondo turno: se la vedrà ora con un'altra rappresentante degli Stati Uniti, Volynets, capace di superare in tre set la tedesca Maria.