Teglio Sunset: bianco… rosso e verde per Desco e Del Pero

Sull’anello di poco più di dieci chilometri di sviluppo per 520 metri di dislivello positivo... e negativo (sentieri nei boschi e su mulattiera in salita, luno pista battuta in discesa), sono stati ben trecentocinquanta i concorrenti che alle sedici in punto sono scattati dallo Chalet Baita del Sole, campo base dell'evento tellino. Reso ancora più suggestivo dal tramonto incombente, il panorama sulle montagne del versante orobico della Valtellina (lungo la discesa), non ha di tolto la concentrazione a Del Pero (Sky Lario Runners/SCARPA), che ha battagliato fino all’ultimo per difendersi dagli attacchi di Lorenzo Rota Martir (Gs Orobie/Team SCARPA). Per Luca finishing time di 45 minuti e otto secondi, quinta vittoria di fila a Teglio e naturalmente bandiera tricolore da sventolare sul gradino più alto del podio.