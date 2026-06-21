Talento ed esperienza: Valtellina Extreme Vertical, Camesi e Broggi fanno la differenza

"Sinceramente non mi aspettavo di vincere di avvicinarmi così tanto al record, sono partito cauto perché sapevo che i miei avversari erano davvero forti e non volevo esagerare. Poi quando a metà percorso ho ripreso il gruppetto di testa e vedevo che stavo bene, ci ho provato. Ammetto che mi sono sorpreso pure io, sono davvero contento". (Fiorillo Camesi)



"Sono molto felice di come sia andata, anche perché oggi non era per nulla scontato. C'erano molte ragazze straniere e scialpiniste che non conoscevo, di conseguenza era tutto un’incognita. Ho provato a spingere già dalle prime battute essendo più corribile e adatto alle mie caratteristiche. Ho cercato di resistere fino alla fine per non farmi recuperare ed è andata bene". (Benedetta Broggi)