Supermaratona dell'Etna: da zero a tremila sul versante più selvaggio del vulcano

RUNNING

Iscrizioni aperte online e in promozione natalizia per una vertical marathon unica nel suo genere

© Vincenzo Randazzo Per chi corre (non importa se su strada o sentiero), la vista che si gode a dicembre sugli eventi running del nuovo anno è quella di un punto panoramico privilegiato ma soprattutto conveniente. Sono tanti gli appuntamenti della prossima primavera e della prossima estate i cui organizzatori propongono ai praticanti super offerte e promozioni riguardanti la corsa al pettorale. Tra gli eventi che hanno aperto con il primo giorno dell’ultimo mese dell’anno la campagna iscrizioni c’è la Supermaratona dell’Etna, in Sicilia. La diciassettesima edizione della prova (una vera a propria vertical marathon ad alta intensità) è in calendario per sabato 8 giugno 2024, con campo base a Linguaglossa (in provincia di Catania) e GPM coincidente con il traguardo: a tremila metri di quota, non lontano dalla vetta del vulcano attivo più alto d’Europa.

© Vincenzo Randazzo

Nel mezzo, più che una semplice corsa, un vero e proprio viaggio dallo sviluppo lineare di 43 chilometri nello scenario selvaggio e primordiale del versante Etna Nord: dalla costa ionica fino all’Osservatorio Etneo, prossimo ai tremila metri di quota. Organizzata da Etna Trail ASD, la prova è una competizione unica nel suo genere e a numero chiuso: in buona sostanza un vertical “extralarge” e più significativamente ancora una maratona (super di nome e di fatto) tutta salita, dal dislivello positivo appunto di tremila metri.

© Tommaso Gallini

La traccia di gara ha origine dalla spiaggia di Marina di Cottone. Si prosegue attraverso i comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo e Linguaglossa, attraversando tutti i centri storici dei tre paesi pedemontani, lungo la Strada Regionale Mareneve che da Linguaglossa conduce a Piano Provenzana, dove termina il tratto stradale e si mette piede sul sentiero sterrato che conduce fino al traguardo posto a quota tremila metri.

Venendo al sodo, la quota d’iscrizione è bloccata a… quota 75 euro fino alla fine delle imminenti festività: domenica 7 gennaio. Inevitabile ma soprattutto "caldo" l’invito ad approfittarne per un regalo natalizio destinato come pochi altri a durare nel tempo e almeno fino al secondo sabato di giugno! Meglio affrettarsi, anche perché la quota crescerà in modo graduale con l’avvicinarsi della manifestazione.

© Michele Amato

Per chi non avesse ancora nelle gambe e nei polmoni la prova clou dell’evento Supermaratona dell’Etna, sono aperte anche le iscrizioni della SuperRoundTrip, la gara da 14,5 chilometri (completamente offroad!) che “attacca” a quota 1800 metri, ripercorre l’ultimo tratto della “sorella” maggiore e conduce gli atleti fino all’Osservatorio Vulcanologico Etneo, dove inizia la discesa verso il traguardo. Un’alternativa che - senza doversi misurarsi con la distanza regina dell’atletica leggera (e di fondo) - offre comunque l’occasione di mettersi alla prova su un itinerario carico di suggestione e di emozioni, che tocca ugualmente il traguardo della gara maggiore.

Non è finita, perché dagli stessi organizzatori della Supermaratona, ecco profilarsi all’orizzonte (quello immediato e quello a medio termine) l’appuntamento dell’ultimo weekend di luglio (sabato 27 e domenica 28) con le tre distanze di Salomon Maxi Race Etna Trail ma prima ancora - appunto - quello a brevissima scadenza con l’apertura delle iscrizioni per la tredicesima edizione, fissata per venerdì 15 dicembre. Tre le distanze in programma: quella clou da 64 chilometri, quella intermedia da 24 e quella d’ingresso, il WalkTrail da 14 chilometri.

© Vincenzo Randazzo

Ad imporsi lo scorso mese di giugno nella più recente edizione della Supermaratona erano stati Alessandro Raiti e Gisella Beretta. Il vincitore di gara-uomini (portacolori di Atletica AVIS Castel San Pietro) aveva allungato sulla diretta concorrenza nel finale, tagliando il traguardo davanti a Giuseppe Privitera (ASD Monti Rossi Nicolosi) e Roberto Gheduzzi di Team Mud And Snow. Come nel caso di Raiti nella gara maschile, la comasca Gisella Beretta di ASD Atletica Pidaggia aveva fatto la differenza tra le donne all’altezza di Piano Provenzana, precedendo al traguardo Chiara Casari (ACSI) e Manuela Andreone di ASD Atletica Moretta.

Per informazioni e iscrizioni: www.etnatrail.it

© Vincenzo Randazzo

Supermaratona dell’Etna è patrocinata dalla Regione Siciliana (Assessorato Turismo Sport e Spettacolo) e Città Metropolitana di Catania, con la collaborazione di ACSI, CAI Linguaglossa, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Comune di Linguaglossa, Comune di Piedimonte Etneo, Parco dell’Etna, e Pro Loco di Linguaglossa. E con il fondamentale contributo di Favole Siciliane, La Contea, Birrificio Messina, Tomarchio - Pasticceria Siciliana e Azienda Amica.