Roadshow per promuovere Milano Cortina 2026 fa tappa a Oslo

Il Roadshow Internazionale ideato per raccontare il progetto di Milano Cortina 2026 fuori dai confini nazionali, oltre che per valorizzare i territori coinvolti nell'evento e l'intero Sistema Paese, ha fatto tappa ieri a Oslo. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e l'Ambasciata d'Italia ad Oslo, ha visto la partecipazione di un nutrito parterre di ospiti dal mondo sportivo, della stampa, del turismo e dell'industria per lo sport e il tempo libero norvegese. L'evento, moderato dalla Direttrice dell'IIC Raffaella Giampaola e aperto dall'Ambasciatore Stefano Nicoletti, ha permesso all'AD della Fondazione, Andrea Varnier, di condividere con la platea i progressi nella preparazione di un'edizione all'insegna dell'inclusione e della sostenibilità, sullo sfondo degli spettacolari scenari offerti dai territori alpini che ospiteranno i Giochi. La serata ha inoltre visto gli interventi di ospiti norvegesi di primo piano come la Sindaca di Oslo Anne Lindboe, la Presidente del Comitato Olimpico Zaineb Al-Samarai, la Presidente della Commissione per il Coordinamento dei Giochi Kristin Kloster, oltre che di Marco Rago, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri Tajani e dell'Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda della Regione Lombardia Barbara Mazzali. L'evento è stato arricchito dalla partecipazione di due leggende dello sci nordico come Vegard Ulvang e Manuela Di Centa (vincitrice di 5 storiche medaglie a Lillehammer 1994), che in un dialogo molto apprezzato dai numerosi appassionati intervenuti, hanno ripercorso con ricordi e aneddoti le imprese del passato e condiviso pensieri e sensazioni legati allo spirito e alle competizioni olimpiche. Durante la serata è stata inoltre presentata "People of Milano Cortina 2026", la mostra fotografica e audiovisiva che racconta i volti, le storie e le emozioni di chi vive i territori dei Giochi, di chi porta avanti la tradizione sportiva, e di chi renderà unica la manifestazione. "I XXV Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 rappresentano da un lato un importante volano di crescita per il nostro Paese, con significative ricadute sul territorio in ambito turistico, infrastrutturale e produttivo, dall'altro un'occasione per rafforzare i tradizionali legami di amicizia che ci legano alla Norvegia, una nazione leader negli sport invernali che condivide con l'Italia una grande cultura e tradizione sportiva", ha dichiarato l'Ambasciatore Nicoletti. "Sono sicuro che un popolo tradizionalmente attento ai valori dell'inclusione e della sostenibilità come quello norvegese saprà apprezzare i risultati del grande lavoro che stanno facendo il comitato organizzatore di Milano Cortina e i territori che ospiteranno le Olimpiadi per renderle un'edizione indimenticabile, non solo dal punto di vista sportivo". "Siamo estremamente grati all'Ambasciatore Stefano Nicoletti e a tutto il suo team per la calorosa accoglienza riservata ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026", ha dichiarato.