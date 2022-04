Sport, tecnologia e impresa: tris vincente per “la prima” assoluta di Innovation Run    

RUNNING

Presentato al Kilometro Innovation District l’evento running la cui prima edizione è in programma domenica 10 aprile alle porte di Bergamo.

di

Stefano Gatti

Alzi la mano (non dal volante, meglio di no…) chi - guidando lungo l’autostrada A4 -non ha mai notato l'imponente struttura del Kilometro Rosso, alle porte di Bergamo. Magari chiedendosi di cosa si trattasse. Ai più curiosi - ma soprattutto ai più sportivi - domenica 10 aprile Confindustria Bergamo e un pool di aziende offrono l’opportunità di scoprire cosa si… nasconde dietro quella muraglia rosso cupo. E lo fanno nella forma di una dieci chilometri omologata Fidal che si sviluppa su tre giri di un anello che - non era mai successo prima - dà ai non addetti ai lavori la possibilità di lanciarsi a passo di corsa alla scoperta del parco scientifico del Kilometro Rosso Innovation District. Cristian Riva/Montagna Express

A livello tecnico, Innovation Run è un “diecimila” decisamente veloce, che pertanto offre a tutti gli atleti in gara (e non solo ai top runners) la chance di mettere a segno la propria best performance su questa classica distanza. Alla vittoria puntano tra gli altri Marco Salami, René Cunéaz, Stefano La Rosa e il campione italiano in carica di maratona, il siculo-bergamasco Antonino Lollo. Nella prova femminile spicca su tutti il nome di Giovanna Epis, detentrice del quinto miglior tempo italiano all time” nella maratona.

Cristian Riva/Montagna Express

Quattro realtà imprenditoriali fanno da capofila al progetto Innovation Run. Si tratta di Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie e Lodauto accomunate a Kilometro Rosso da una forte spinta innovativa, dall’attenzione al territorio e dalla condivisione con la società civile di iniziative nell’ambito della ricerca, della cultura e dello sport. Non è un caso che la location prescelta per la gara podistica sia proprio il campus dell’innovazione scientifica e tecnologica, leader in Europa e capace di integrare idee di soggetti con competenze diverse, in molteplici ambiti, sviluppando ricerca e tecnologia.

La prova è inserita nel calendario ufficiale Fidal ed il percorso è già stato omologato dai tecnici federali. Anche il campione olimpico della Maratona a Seul 1988 Gelindo Bordin, oggi manager Diadora, ha visionato il tracciato nelle scorse settimane. Ci sono insomma tutti i presupposti per una gara di ottimo livello. Si può prenotare il proprio pettorale su www.innovationrun.it. Nel pacco gara un’esclusiva maglia tecnica Diadora.

Cristian Riva/Montagna Express

Innovation Run è stata presentata martedì 29 marzo presso il Kilometro Rosso, nella nuova sede di Confindustria Bergamo. Nella doppia veste di relatore e di presentatore, il Presidente Fidal Lombardia Gianni Mauri ha tenuto le redini della conferenza stampa, manifestando l’interesse e il pieno sostegno da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera nei confronti dell’evento.

Ecco alcuni degli interventi più significativi della conferenza. Gli onori di casa li ha fatti Roberto Marelli (Direttore sviluppo del campus Kilometro Rosso):

"Innovation Run rappresenta per noi una piccola ‘rivoluzione pop’. Per la prima volta il nostro campus si apre ad un pubblico nuovo che avrà la possibilità di conoscere i suoi spazi ed animarli con l’energia di uno sport nel quale il singolo si misura con se stesso e con gli altri e la forza della mente gioca un ruolo fondamentale. Per molti aspetti un meccanismo simile a quando generiamo innovazione. Poiché un parco scientifico è un oggetto complesso e difficile da comprendere, volevo aprire il campus ad un’iniziativa che lo avvicinasse ai non addetti ai lavori ed un evento sportivo di tipo competitivo era il progetto giusto. Sarà l’avvio di un percorso composto da un evento con cadenza annuale integrato da allenamenti pre e post gara, per costruire una community di… sportivi innovatori”.

Cristian Riva/Montagna Express

Matteo Vavassori (Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo):

“Sport e impresa condividono i valori comuni dell’impegno e della sana competizione. Anche per questo sosteniamo con entusiasmo il lancio di un’inedita sfida agonistica, che ci permette di rimarcare la nostra azione nel territorio per la promozione di un corretto stile di vita, di cui lo sport è da sempre parte integrante. L’attenzione alla comunità ed alla responsabilità sociale fanno parte del dna di Confindustria Bergamo. Come Giovani Imprenditori siamo impegnati nel progetto Whp per la promozione della salute sui luoghi di lavoro, che ha raggiunto importanti traguardi grazie anche al network di aziende creatosi”.

Cristian Riva/Montagna Express

Lara Magoni (medaglia d’argento nello slalom speciale ai Mondiale di sci alpino Sestriere 1997, Assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda nonché delegata Coni Bergamo):

“Da bergamasca sono davvero orgogliosa che Kilometro Rosso, hub dell’innovazione per eccellenza a livello europeo, apra le porte allo sport. Innovation Run è un’iniziativa straordinaria e posso dire che incarna lo spirito che mi ha sempre guidato nella mia carriera sportiva: guardare oltre, unire le conoscenze, il nostro saper fare artigiano, creatività e innovazione. Per questo sono particolarmente felice che istituzioni, associazioni e partners così importanti abbiano deciso di abbracciare un evento di tale portata”.

Cristian Riva/Montagna Express

Gelindo Bordin (medaglia d’oro oro alle Olimpiadi di Seul 1988 nella Maratona, attualmente Sport Marketing Director&Category Leader Diadora):

“Sponsor tecnico della corsa è Diadora, celebre marchio sportivo italiano che scrive da oltre settant’anni alcune delle pagine più emozionanti della storia dello sport. facendo di prestazioni, qualità,design italiano e stile i valori chiave dei suoi articoli sportivi e lifestyle. Oggi Diadora è presente in più di sessanta Paesi nel mondo e continua la sua espansione grazie a una vasta gamma di prodotti all’avanguardia che si concentrano sulle linee performance sportive - con un focus particolare su running, calcio e tennis - e lifestyle, con la collezione di alta gamma Heritage e la linea Sportswear, un moderno mix di streetwear e dna sportivo. Ci siamo subito sentiti vicini al concept di Innovation Run, una corsa competitiva che celebra l'eccellenza italiana nell'innovazione. Diadora è infatti costantemente proiettata nel trovare soluzioni tecnologicamente all'avanguardia, al servizio della miglior performance nel running. Come per esempio Atomo, la prima scarpa da running performance made in Italy in più di trent'anni, che combina leggerezza e reattività in modo davvero innovativo.Oppure Blushield, una tecnologia che assicura la massima correzione dell'asimmetria nella corsa".

Cristian Riva/Montagna Express

Innovation Run è un evento realizzato da Map Comunicazione. I soggetti capofila del progetto sono: Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie e Lodauto. Sponsor tecnici Diadora e Pubbliarea. Location ospitante Kilometro Rosso Innovation District. In collaborazione con Atletica Stezzano ASD.