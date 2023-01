Snow Run Resinelli tra lago e montagna per la "prima" di NORTEC Winter Trail Running Cup by SCARPA

TRAILRUNNING SULLA NEVE

Il circuito invernale di corse sulla neve scatta sabato 21 gennaio ai piedi delle Grigne

© Giacomo Meneghello Torna con quattro appuntamenti in tre differenti regioni NORTEC Winter Trail Running Cup powered by SCARPA, il circuito più cool dell’inverno. Il format è quello di sempre: belle location, distanze e tracciati che adatte tanto agli agonisti quanto agli amatori, tanta passione, alti standard organizzativi e ricco montepremi. Una ricetta vincente, anche perché a combinarne gli ingredienti sono anche nel 2023 due aziende italiane di primo piano come NORTEC e SCARPA: leader nella produzione di micro ramponi per il running la prima, brand specializzato nella produzione di calzature da montagna e da trail running la seconda. Quattro gli appuntamenti in calendario lungo l'intero arco alpino e prealpino: dalla Snow Run Resinelli sopra Lecco alla finale di Tarvisio, passando per la Valtellina e Cortina d'Ampezzo. Al via tutti gli atleti top di sky e trailrunning.

© Giacomo Meneghello

MENU APPETITOSO PER I GOURMET DELLA CORSA SULLA NEVE

Apparecchiata la tavola per una tournèe con i fiocchi, servono ora proprio… i fiocchi stessi: la neve, materia prima e ingrediente indispensabile – per restare in tema culinario - a garantire il successo del circuito. Senza dimenticare che al “piano b” si è già dovuto fare ricorso negli anni recenti senza che agonismo, competizione ed in senso stesso del circuito fossero eccessivamente penalizzati dalla scarsità di precipitazioni nevose delle ultime stagioni “fredde”! Condizione che NORTEC Winter Trail Running Cup by SCARPA spartisce peraltro con il circuito invernale gemello sancito dalla Federazione Italiana Skyrunning (FISky), anch’essa strutturato su quattro prove (SkySnow Schia monte Caio, Weissrunner Gressoney, Sauze Skysnow Run e SkySnow Sella Nevea), dtistribuite dai primi di marzo ai primi di aprile.

© Giacomo Meneghello

SNOW RUN RESINELLI: CON CASCO, FRONTALE E RAMPONCINI

Pinne, fucile ed occhiali? No! Casco, frontale e ramponcini! Ad alzare il sipario sul winter tour dal doppio patrocinio NORTEC/SCARPA sull’arco alpino che spazia dalla Lombardia fino al Friuli-Venezia Giulia passando per il Veneto sarà - sabato 21 gennaio - la classica Snow Run Resinelli da 14 chilometri (650 metri D+) proposta dal campione local Daniel Antonioli sui propri sentieri di allenamento all’ombra della Grigna Meridionale, la popolare “Grignetta”.

© Resinelli Winter Trail

Una prova unica nel suo genere, visto che alla specificità della corsa sulla neve con i ramponcini montati sulle calzature da trail, si unisce la particolarità di un itinerario di gara che - nella sua seconda parte - prevede un tratto “indoor” in una galleria delle miniere locali ma solo… dopo essere ripassati dal via per un pit stop “volante” per ritirare e indossare il casco, dotazione obbligatoria (insieme alla frontale ed ai suddetti ramponcini) per affrontare il tratto nella galleria che si conclude con la risalita di uno spettacolare al cui sbocco di torna “a riveder le stelle” (o più prosaicamente la luce) per il rush finale e pianeggiante verso il traguardo! A raggiungerlo per primo dodici mesi fa fu Luca Del Pero, seguito dall’altro Falco di Lecco Lorenzo Beltrami e dallo stesso Daniel Antonioli, nel doppio ruolo di concorrente ed organizzatore! Tra le donne, podio ugualmente “grandi firme”: Gaia Bertolini aveva prevalso su Martina Bilora ed Elisa Compagnoni.

© Giacomo Meneghello

Lasciate alle spalle le atmosfere prealpine vista Lario di metà gennaio, per il suo secondo appuntamento il circuito farà tappa sabato 11 febbraio sul versante retico della non lontana Media Valtellina e più precisamente sopra Teglio, il comune in provincia di Sondrio che dà il nome all’importante valle percorsa dal fiume Adda. Anche in questo caso spettacolo assicurato con gli scorci mozzafiato di Teglio Sunset Winter Run, prova che prevede un incremento del coefficiente di difficoltà, visto che il tracciato da 11 chilometri di sviluppo prevede un dislivello positivo di 520 metri.

© Cortina Snow Run

ROTTA A NORD-EST: DA TEGLIO A CORTINA, GRAN FINALE A TARVISIO

Superata la boa di metà distanza, il calendario Nortec Winter Trail Running Cup powered by SCARPA disegna un cerchio rosso sulla data di sabato 25 febbraio: tutti in Veneto ed a Cortina d’Ampezzo, prestigiosa new entry del circuito. All’ombra delle Tre Cime di Lavaredo e della Tofana, in versione by night, Cortina Snow Run proporrà un itinerario altamente scenografico lungo le piste olimpiche. L’impegno richiesto sale ulteriormente in termini di distanza da coprire e pendio da risalire: 17 chilometri e 1380 metri D+ per una prova che guarda già verso il gran finale.

© Giacomo Meneghello

L’appuntamento conclusivo del tour invernale by NORTEC e Scarpa va in scena sulle Alpi Orientali sabato 11 marzo, ormai quasi… in odore di primavera. Come tradizione impone, l’ultima occasione di mordere la neve con i micro ramponi la offrono i 15 chilometri ed i 780 metri di dislivello positivo di Tarvisio Winter Trail, in Friuli Venezia Giulia (provincia di Udine). La suggestiva location di gara dei Laghi di Fusine - al cospetto del maestoso Monte Mangart - farà anche da cornice anche finale di campionato nazionale Csen.

© Carlo Spaliviero

MONTEPREMI AL TOP, SUPER GADGET FINISHER PER I FEDELISSIMI

Il montepremi complessivo del circuito ammonta alla cifra di 12mila euro, secondo questa ripartizione: cinquemila alle classifiche delle singole tappe, settimila al ranking finale del circuito. Ogni tappa propone inoltre un adeguato pacco-gara e un ricco pasta party finale. I fedelissimi del circuito stesso, quelli che “timbreranno” la presenza al via di tutte e quattro le prove del calendario, si porteranno a casa - vero e proprio premio fedeltà - un bellissimo paio di scarpe da trail running della collezione SCARPA 2023 del valore commerciale di 160 euro. La consegna dell’imperdibile gadget finisher avverrà al termine della finale di Tarvisio.

Regolamento e maggiori informazioni su: www.nortecsport.com

© Tarvisio Winter Trail

CALENDARIO NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP BY SCARPA 2023

Prealpi Lecchesi e versante retico della Valtellina ospitano il... girone d'andata del circuito, compreso tra il terzo sabato di gennaio e il secondo di febbraio. Due tappe classiche della specialità, altrettante occasioni di "registrare" muscoli e fiato lungo il programma di preparazione che permette ai più ambiziosi di lasciarsi definitivamente alle spalle la (peraltro breve) pausa tra la stagione scorsa e quella che muove appunto i primi passi.

21.01.23 RESINELLI WINTER TRAIL https://www.snowmanresinelli.it/

11.02.23 TEGLIO SUNSET WINTER RUN https://www.tegliowinterrun.com/

© Snow Run Resinelli Facebook

La fase discendente del circuito (e quella della stagione fredda in generale) strizza già l'occhio alla primavera. Si sale di marcia e anche di quota, puntando sulle Alpi Orientali con due appuntamenti molto diversi tra di loro ma ugualmente affascinanti: dalle atmosfere glamour della Conca Ampezzana alle ambientazioni selvagge della Val Canale, all'ombra del possente Mangart.

25.02.23 CORTINA SNOW RUN https://www.cortinasnowrun.it/

11.03.23 TARVISIO WINTER TRAIL https://www.tarvisiotrailrunning.com/