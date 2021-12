Skyrunning per tutti gusti e per tutte le stagioni: SkySnow, Vertical e Sky nel menu 2022    

SKYRUNNING

Ventuno appuntamenti nel calendario tricolore FISky delle corse a fil di cielo ma si punta ad incrementarne il numero.

di

STEFANO GATTI

È stata una stagione ricca di soddisfazioni ed impegnativa (sotto tutti i punti di vista) quella che la Federazione Italiana di Skyrunning ha condotto in porto ma non c’è tempo per fermarsi e tantomeno guardarsi indietro. Sulla pagina web FISky è stato pubblicato il calendario gare 2022, già molto denso di appuntamenti studiati per mettere alla prova i praticanti della disciplina ma in attesa di ulteriori integrazioni. Tre i nuovi circuiti ufficiali di Coppa Italia: sei gli appuntamenti per SkySnow Italy Cup, cinque le tappe Vertical Italy Cup, il doppio delle prove per Sky Italy Cup.

La prima grossa novità è costituita dai tre circuiti, con gare disseminate sull’intero territorio nazionale e selezionate da FISky in base alle caratteristiche del percorso. I tre circuiti non sono però semplicemente ricchi dal punto di vista del contenuto tecnico e sportivo delle gare, ma anche per il montepremi in palio. Duemila euro per Crazy Vertical Italy Cup, che diventano tremila per Crazy SkySnow Italy Cup e raddoppiano con i quattromila destinati a Crazy Skyrunning Italy Cup. Tutti e tre i circuiti sono sponsorizzati da Crazy, azienda di abbigliamento tecnico “fast&light”. È proprio il caso di dire: tutti... pazzi per le corse a fil di cielo!

Il conto alla rovescia è già iniziato ed è anzi già entrato nell'ultimo mese. Si parte infatti sabato 22 gennaio con la Presena 3000 SkySnow, esordio stagionale per Crazy SkySnow Italy Cup che culminerà sabato 2 aprile con il tradizionale appuntamento di Sella Nevea. Nello stesso arco temporale del circuito “bianco” andranno in scena anche i Campionati Italiani SkySnow Classic (sabato 26 febbraio) e SkySnow Vertical (sabato 2aprile appunto). Il clou stagionale è però senza ombra di dubbio rappresentato dalla prima edizione dei Campionati Mondiali assoluti SkySnow, che si terranno nel primo fine settimana di febbraio (sabato 4 e domenica 5) sulle nevi spagnole di Sierra Nevada.

Superato un inverno... pazzesco, il sipario sul circuito Crazy Skyrunning Italy Cup si alzerà in occasione della Villacidro Skyrace di domenica 24 aprile, mentre per la prima gara di Crazy Vertical Italy Cup bisognerà attendere l’ultimo scorcio della primavera e per la precisione la prestigiosa Grignetta Vertical di sabato 11 giugno ai Piani Resinelli, sopra Lecco.

Fabio Meraldi (presidente FISky)

“Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, FISky procede spedita nella realizzazione degli obiettivi che si era prefissata. Già nel 2019 era stato stabilito che il numero di gare di Skyrunning Italy Cup fosse di otto nel 2020, nove nel 2021 e dieci nel 2022. Proprio a causa dell’emergenza Covid, nel 2020 siamo stati costretti a cancellare l’intero programma di gare, che nel 2021 ha invece avuto luogo, sebbene con due prove in meno per via di un annullamento a carico degli stessi organizzatori. Tempi difficili per lo sport… Ma non ci siamo scoraggiati ed abbiamo continuato a lavorare dietro le quinte. Nel 2022, contiamo di andare definitivamente a regime”.

Luca Salini (AD Crazy)

“Abbiamo ufficializzato la collaborazione con la FISky per i prossimi tre anni. Un traguardo importante per Crazy, che nel 1995 è stata la prima azienda a credere nello skyrunning, la disciplina più tecnica al mondo della corsa in montagna. Il nostro nome è ora legato all’unica Federazione riconosciuta per la gestione delle competizioni di skyrunning ed essere partner degli unici circuiti ufficiali con il nostro nome è un grande risultato.

Calendario aggiornato, info e regolamenti sul sito www.skyrunningitalia.it