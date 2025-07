Boxe: Julio César Chávez Jr è scomparso prima dell'udienza negli Usa

È scomparso il pugile messicano Julio César Chávez Jr, ex campione del mondo Wbc dei pesi medi dal 2011 al 2012 e figlio della leggenda messicana del ring Julio César Chávez, campione del mondo in tre diverse categorie (superpiuma, leggeri e superleggeri) e soprannominato il Toro di Culiacán, la capitale dello stato messicano di Sinaloa. Dopo essere stato arrestato in California lo scorso 2 luglio, a pochi giorni di distanza dal match perso contro lo youtuber Jake Paul, oggi doveva presentarsi a un'udienza per lui decisiva a Los Angeles in un processo legato al suo possesso di armi ma non lo ha fatto. Il suo difensore, Michael Goldstein, ha dichiarato al sito del quotidiano Usa Today di ignorare il suo luogo di soggiorno. "Non abbiamo idea di dove sia. Sfortunatamente, non abbiamo informazioni", ha spiegato il legale della famiglia Chávez. Il pugile messicano affronta accuse per presunti legami con il cartello di Sinaloa nel suo Paese e il Dipartimento della Sicurezza degli Stati Uniti aveva annunciato la sua imminente espulsione in Messico tramite un comunicato poco dopo l'arresto.