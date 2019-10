Skyrunner World Series, showdown sull’Alto Garda

SALE L'ATTESA

di

STEFANO GATTI

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre Limone sul Garda tornerà a essere la capitale mondiale dello skyrunning. Oltre alla finale del Migu Run Skyrunner® World Series, sono confermatissimi Vertical de la Mughéra, 10k e LimoneXtreme. Quattro gare griffate Dynafit, quattro differenti distanze, un evento per tutti. E sabato sera grande festa per chiudere alla grande un’intensa stagione di corse a fil di cielo.





Quella 2019 sarà un’edizione ricca di novità: il vertical del venerdì andrà in scena nel tardo pomeriggio (start ore 17) così da regalare ai concorrenti una salita impreziosita dalle luci del tramonto. Concorrenti e pubblico potranno godersi anche in cima uno spettacolo di colori e ridiscendere alle luci delle frontali. Un vertical tra i più tecnici e spettacolari dell’arco alpino. Grandi campioni e semplici appassionati fianco a fianco. 1080 metri a picco sul Lago di Garda: imperdibile!



Il D-Day della stagione agonistica 2019 comincerà con la Limone Skyrunning Extreme e proseguirà con la 10k dedicata ai più giovani e ai neofiti della specialità. Per quanto riguarda la gara sky, il comitato organizzatore ha in serbo una “piccola chicca” nella risalita a Monte Carone ed ha studiato nel dettaglio i tempi di percorrenza per permettere a tutti gli atleti di rientrare in paese e gustarsi la super finale di Migu Run Skyrunner® World Series. Da ricordare che quest’anno il tracciato della LimoneXtreme eviterà ai concorrenti la durissima risalita sul Vertical della Mughéra rendendo la gara sostanzialmente meno dura, ma sempre altamente spettacolare.



La grossa novità del circuito di coppa 2019 sarà un finale denominata “SkyMasters” e riservata ai soli atleti che nel corso dell’estate siano riusciti a staccare un pass per la kermesse dell’Alto Garda. La prova conclusiva di Migu Run Skyrunner® World Series potrebbe rimescolare ancora una volta le carte in tavola e rivoluzionare il ranking provvisorio. Non a caso, in questi giorni, diversi top runners stanno testando gambe e percorso per non farsi trovare impreparati all’appuntamento più importante della stagione. Banco di prova per eleggere re e regina dell’estate 2019 sarà il percorso classico della LimoneXtreme con l’aggiunta di una parte altamente spettacolare proprio sotto la cima del Monte Carone. La prova SkyMasters partirà alle ore 13.30, avrà uno sviluppo di 27.2 km e un dislivello positivo di 2600 metri.