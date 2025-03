Skyrace Creste del Resegone, la passione corre a fil di cielo

Ad imporsi un anno fa nella nona edizione di Skyrace Creste Resegone “olf style” erano stati l’inossidabile local Luca Carrara da Scanzorosciate (Team The North Face) e l’aquila Pegarun Maria Pilar Princis per quanto riguarda la prova-clou, mentre Ivan Angiolini della corazzata La Recastello Radici Group e Silvia Mazzoleni Ferracini (portacolori dei Runners Bergamo) avevano tagliato per primi il traguardo in quella d’ingresso che, fino allo scorso anno appunto - aveva uno sviluppo chilometrico simile a quello della gara maggiore ma un tasso tecnico molto più contenuto e un itinerario che affacciava anche sul versante lecchese del Resegone, restando sempre abbondantemente sotto i tratti più esposti e in cresta. Quest’anno invece il Trail è tutto ambientato in Valle Imagna ma è molto vario e interessante, se vogliamo il modo ideale per dare… un’occhiata al percorso della Skyrace e magari metterla nel mirino per una futura occasione!