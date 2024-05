Skymarathon Sentiero 4 Luglio, la prima di sempre: correre nella storia

SKYRUNNING

Innovazione nel senso della continuità per la ventisettesima edizione classico appuntamento di inizio estate

© Maurizio Torri Affonda le sue radici nel passato ma prende la rincorsa per lanciarsi nel futuro, senza per questo recidere il cordone ombelicale con una storia che teme pochi confronti, nessuno di fatto: Skymarathon Sentiero 4 Luglio, il conto alla rovescia procede spedito ed è già sceso sotto il "cancello" dei due mesi al via della grande classica della Val Camonica, in calendario quest'anno sabato 6 luglio. All’ufficio segreteria del comitato organizzatore sono già pervenute oltre duecento iscrizioni e il direttivo guidato da Gianluigi "Tom" Bernardi ha presentato ai media in Regione Lombardia a Milano la ventisettesima edizione di uno degli appuntamenti pionieri dello skyrunning. Anzi, “The first ever” (il primo di sempre) come recita il claim dell’evento, la cui prima edizione è andata in scena nel mese di luglio del 1994, poco meno di due mesi prima dell’esordio del Trofeo Kima in Val Masino. Conosciuta in passato anche come “Maratona del Cielo”, la Skymarathon prende il via da Corteno Golgi (provincia di Brescia) e taglia il traguardo nella vicina Santicolo nel consolidato format che “svetta” nella storica prova marathon da 42 chilometri e 2700 metri di dislivello positivo.

© Maurizio Torri

Nella scaletta dell'evento, la storica Symarathon è affiancata da una quasi altrettanto spettacolare prova d'ingresso sulla distanza della mezza maratona (con 1500 metri D+) che rappresenta - non solo idealmente - un valido passaggio verso la prova clou per giovani skyrunners e per gli amatori che puntano al bersaglio grosso ma - molto opportunamente - scelgono di fare un passo alla volta, con una prova sicuramente meno estrema verso la “sorella maggiore” skymarathon che nel suo tratto centrale mette in fila uno dopo l’altro nove chilometri di cresta continua e a tratti acrobatica: il paradiso degli skyrunners.

© Maurizio Torri

A completare un menu ricco e ad alta inclusività sarà la confermatissima Minisky per i più piccoli tra le vie del paese. E se la Sykmarathon si appresta a tagliare il traguardo della sue ventisettesima edizione, il vernissage milanese ha intanto fatto da premessa alle celebrazioni del trentesimo anniversario dell’inaugurazione del Sentiero 4 Luglio e del Bivacco Davide (toccato dalla traccia di gara), entrambi dedicati a Davide Salvadori, scomparso nel 1992 a causa di un incidente stradale, il cui compleanno cadeva proprio il quarto giorno del mese di luglio.

© Maurizio Torri

A fare gli onori di casa nella prestigiosa sala stampa di Regione Lombardia è stata Lara Magoni, campionessa di sci alpino e Sottosegretario con delega Sport e Giovani:

“La Skymarathon Sentiero 4 Luglio è una corsa di alto livello tecnico e molto spettacolare, alla quale ho avuto il piacere di assistere più volte. Un’occasione unica per la Valcamonica di portare le sue bellezze nel mondo. La montagnaè ancora una volta protagonista di una corsa aperta a tutti ma riservata a pochi, perché comporta uno sforzo prolungato di diverse ore, nel corso del quale si affronta un dislivello significativo che richiede concentrazione, tecnica e preparazione. Faccio i complimenti al comitato organizzatore, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte di una manifestazione così importante e a tutti i volontari, per i quali i ringraziamenti non saranno mai abbastanza: il loro contributo è prezioso e fondamentale. Regione Lombardia è sempre al fianco di chi organizza corse così tecniche e di livello internazionale. La SkyMarathon 4 luglio è un grandissimo esempio di sport e valorizzazione del territorio”.

© Maurizio Torri

I portavoce del comitato organizzatore della Skymarathon Sentiero 4 Luglio (il presidente Bernardi e il suo braccio destro Matteo Martinotta) hanno invece illustrato e spiegato le principali novità della superclassica che è di fatto entrata nel suo futuro con la memorabile edizione 2023, contraddistinta dalla straordinaria performance del valdostano Nadir Maguet.

© Maurizio Torri

Il polivalente atleta di Torgnon del Team La Sportiva ha infatti firmato dodici mesi fa con il tempo di quattro ore, tre minuti e un secondo il nuovo record della gara, abbassando significativamente di una manciata di minuti lo storico (e ormai ventennale!) primato di Mario Poletti. A completare un podio stellare sotto tutti i punti di vista erano stato dodici mesi da l’inossidabile friulano Tadei Pivk (quattro vittorie di fila dal 2013 al 2016!) e il talentuoso bergamasco William Boffelli del GS Orobie. La prossima missione per gli skyrunners di punta è l’abbattimento del muro delle quattro ore di gara: missione oggettivamente difficile ma possibile, a medio termine.

© Maurizio Torri

Ancora da battere invece in campo femminile il record stampato da Emanuela Brizio che - se non verrà abbassato il prossimo 6 luglio - taglierà nel 2025 il traguardo dei vent'anni! Rimanendo in campo femminile, tra le novità del ventisettesimo episodio della Skymarathon Sentiero 4 luglio cè la cancellazione della ormai anacronistica partenza riservata alle donne che potranno però contare su di un vantaggio aggiuntivo di quindici minuti sui tempi di chiusura dei cancelli orari. Ad imporsi nel 2023 era stata l'esperta piemontese Chiara Giovando, aprendo l'uno-due del Team Pegarun poi completato dalla valdostana Roberta Jacquin, mentre Giulia Saggin di Altitude Skyrunning Team (vicinissima al secondo posto finale) aveva completato il podio.

© Maurizio Torri

Ultima e sicuramente graditissima novità di Skymarathon Sentiero 4 Luglio 2024ma non ultima un terzo tempo che si preannuncia memorabile nella serata di sabato 6 luglio per gli atleti reduci dall'impegno agonistico ma anche per familiari, amici, accompagnatori, volontari e per tutta la popolazione locale.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni: www.skymarathon.it