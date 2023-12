SkyClimb Mezzalama tra conferme e novità: nel 2024 anche il formato only-up

SKYRUNNING

La versione estiva dello storico trofeo di scialpinismo sul Monte Rosa amplia la sua proposta con una vertical... d'ingresso

© SkyClimb Mezzalama Press Office/Riccardo Selvatico Fondazione Trofeo Mezzalama riparte a pieni giri per l’organizzazione della seconda edizione di SkyClimb Mezzalama. La competizione che ricalca in parte lo storico percorso del Trofeo Mezzalama (storica classica biennale di scialpinismo), partirà sabato 29 giugno (domenica 30 giugno sarà la data di riserva) dalla frazione di Saint Jacques in Val d’Ayas, un piccolo gioiello della Valle d’Aosta. Il tracciato dallo sviluppo di 25 chilometri, con un dislivello positivo/negativo leggermente superiore ai 5000 metri aveva impegnato a fondo per severità e contenuto tecnico i concorrenti (si gareggia nella formula di squadre a due elementi) fin dall'edizione zero di due anni (e mezzo) fa sui ghiacciai e le cime del Monte Rosa, la seconda vetta dell'arco alpino. Ad imporsi nel debutto ufficiale della prova - che si corre ad anni alterni con il Mezzalama primaverile di skialp - era stato nel mese di luglio del 2022 il superteam HOKA/KARPOS formato dal valdostano Franco Collé e dal friulano Tadei Pivk, mentre tra le donne era stata la coppia sovranazionale Dynafit Squad di Igone Campos Odriozola (per la Spagna) e Rosanna Buchauer (Germania) a rientrare alla base prima della diretta concorrenza, sfioramdo con il sesto posto la top five della classifica assoluta.

"Nelle scorse settimane abbiamo deciso la data per la seconda edizione della SkyClimb Mezzalama by Dynafit. Crediamo molto in questa gara. La traccia della gara parte dal centro del paese e arriva a toccare i 4226 metri di quota del Castore, passando per i ghiacciai del Monte Rosa. Si dovrà affrontare quella parete Ovest del Castore che tutti conoscono per le immagini del Trofeo Mezzalama. L’unica differenza in questa versione estiva sarà che gli atleti non avranno gli sci ai piedi, ma dovranno usare corda, imbraghi e ramponi. Proprio per l’ambiente in cui si svolge la gara, le sue difficoltà e il contenuto tecnico, occorre essere consapevoli che non tutti gli appassionati di questo tipo di competizioni possono parteciparvi. Per questo motivo - insieme agli altri membri della Fondazione e con la supervisione di Adriano Favre - abbiamo deciso di inserire nel programma della SkyClimb una prova individuale di sola salita. Un’occasione per avvicinare anche altri praticanti della disciplina a queste montagne, con l’idea di dare vita in Val d’Ayas ad un fine settimana dedicato allo sport e al divertimento. Appuntamento quindi a sabato 29 giugno 2024!” (Alex Brunod, presidente della Fondazione Trofeo Mezzalama)

Tutte le informazioni, e la traccia del percorso si possono trovare sul sito www.trofeomezzalama.it

IL PERCORSO/LA SALITA

Partenza da Saint Jacques. Una prima salita dentro un bosco di larici porta al piccolo abitato di Fiery (metri 1878). Da qui la salita è meno ripida e obliquando verso destra si raggiunge il Pian di Verra (metri 2050). Attraversata la piana, la mulattiera conduce al Lago Blu (metri 2215). Si segue poi il ripido filo della morena glaciale che porta al Rifugio Mezzalama (metri 3036). A questo punto il terreno di gara si fa tipicamente pre-glaciale e roccioso e una facile lingua di ghiaccio pianeggiante conduce ai piedi delle ripide rocce di Lambronecca, alla cui sommità sorge il Rifugio delle Guide di Ayas (metri 3400).

Al Rifugio Guide di Ayas, prima FEED ZONE (organizzata nel rispetto delle norme anti COVID19) e CAMBIO DI ASSETTO. Si indossa l’imbrago, si montano i ramponi e ci si lega in cordata, pronti per affrontare il ghiacciaio con le sue insidie. Le pendenze sono moderate fino al raggiungimento del Passo di Verra (metri 3848). Teatro della parte più tecnica ed impegnativa della gara sarà l’ascesa al Castore (metri 4226) per la sua parete Ovest, sulle tracce del Mezzalama classico.

IL PERCORSO/LA DISCESA

La discesa segue la cresta Est e il ghiacciaio del Felik fino al Rifugio Quintino Sella (metri 3585). FEED ZONE e CAMBIO DI ASSETTO. Si tolgono corda e ramponi. Un’aerea cresta rocciosa ben attrezzata porta alle pietraie che rapidamente conducono al Passo della Bettolina (metri 2906). Da qui si prende sentiero che conduce al Colle della Bettaforca (metri 2672), poi un bosco di larici offre riparo al comodo sentiero che conduce ai Rifugi Ferraro e Guide Frachey (metri 2060) a Résy. A questo punto un’ultima ripida picchiata porta all’arrivo a Saint Jacques.

Fanno parte della Fondazione Trofeo Mezzalama: Unité des communes valdôtaines Mont-Cervin,Unité des communes valdôtaines Évançon, Unité des communes valdôtaines Walser, Comune di Valtournenche, Comune di Ayas, Comune di Gressoney-Saint-Jean, Comune di Gressoney-La-Trinité/CAI Valle d’Aosta.