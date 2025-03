Sky del Canto: tripletta dei Falchi Lecco al maschile, super Bonzi tra le donne

Le avverse condizioni meteo del primo fine settimana di primavera non hanno risparmiato la quindicesima edizione della Sky del Canto, che ha aperto il calendario 2025 di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky (la Federazione Italiana Skyrunning) su un percorso solo leggermente rimaneggiato. Pioggia battente fondo pesante e tanto fango, quasi da spartan race, hanno accompagnato i concorrenti lungo tutta la gara organizzata da ASD Carvico Skyrunning che ha richiamato atleti da diverse regioni per un totale di 442 partenti, impegnati appunto nella prima delle dieci tappe delLa Coppa Italia dei grandi e in quella Giovani.