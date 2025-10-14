Napoli: abusi edilizi, sequestrato centro sportivo 'Academy' di Ciro Immobile

I Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale di Torre del Greco stanno procedendo al sequestro della struttura sportiva "Immobile Academy - Centro sportivo Parlati", fondata dal calciatore Ciro Immobile. I militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nell'ambito di un procedimento nei confronti di 6 indagati, in concorso tra loro, dei reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Il provvedimento trae origine da un'indagine avviata lo scorso aprile a seguito di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, che ha consentito di verificare che gli indagati, intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree. Inoltre, per alcune particelle catastali gli indagati avrebbero proceduto ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, nonché mediante lo spandimento di uno strato di fresato d'asfalto (conglomerato bituminoso di recupero derivante dalla fresatura degli strati del rivestimento stradale), integrante un'attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.